想成功先戒掉惰性！有錢人3大習慣…早起只是第1步 最後關鍵與投資有關

戒掉惰性 成功習慣才能持續

希望養成早起擁有獨處時間的奇蹟解方習慣很好，但如果心理上開始對變化產生抵抗，就無法持續付諸實踐。曾經有個名叫卡普的人，他從40歲出頭就開始健身，每天早上固定鍛鍊2、3個小時，持續了10年，然而卻因某種原因而放棄了這持續10年的習慣，然後接下來整整5年都不再運動。

這告訴我們，即使是再好的習慣，也會像慣性定律一樣回到原點。所以為了保持良好的習慣，我們需要不間斷的動力，而銘記成功人士的建議和行動是個很好的辦法。

阿諾談自律 再忙也要抽時間運動

著名演員暨政治家阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）對難以抽出時間鍛鍊的人這樣說：

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

我在開始健身的初期，每天花15個小時在奧地利陸軍裡駕駛戰車，然後睡在戰車底下的戰壕裡，早上5點起床後和朋友一起到工具間拿槓鈴，在別人醒來之前進行1個小時的訓練。我無法想像還有比當時更艱難的環境，如果大家想維持運動，就需要有動力、心態和不顧一切地努力。

虛度光陰的人不需要奇蹟解方，但對於擁有宏大夢想、想做有價值的事的讀者來說，奇蹟解方是必須的。每個人都想成功，然而成功需要非凡的努力和奉獻，追求最高境界的人在別人睡覺時是清醒的，他們會在不受任何人妨礙的時間，投入到高效的工作當中。

早晨別浪費 成功人士把握獨處時間

早晨的時間是可以對自己提出本質問題並尋求答案的最佳時機，如果你因受到慣性支配而放棄這個時間，那絕對是一大損失。

人生不會等任何人，時間不是無限的，此時此刻時間仍在繼續流逝，讀這本書的你會是一個比別人更有能力和意志力的人，你想受到慣性的支配，還是持續進行奇蹟解方成為更優秀的人呢？當遇到困難逐漸想要放棄時又該怎麼辦呢？

在物理學中，我們需要強大的外部力量才能打破慣性，而人也需要強大的力量來改變習慣，那股力量就是激勵和心理刺激。激勵的最好方式就是加入相關社群，如果每天一早起來就看到身邊的人在實踐奇蹟解方、改變生活，那你會更有動力。

有錢人每天確認目標 睡前起床都會看

韓國財務心理中心代表申成鎮表示，有錢人無論發生什麼事情，都會制定目標並每天重覆瀏覽。每天早晚都要反思自己的目標，並把目標寫下來貼在顯目的地方。反覆讀寫目標的行為會超越慣性的支配，克服惰性，能提供很強的動力來抵抗慣性，改變命運。

奇蹟解方的習慣也是財富的習慣，一定要在睡前和甦醒後閱讀自己的目標，這樣很多事情就都會改變，而且也不再浪費時間，而是在閱讀；有錢人的第二個共同習慣是持續記錄，他們會檢查錢花在哪裡，視狀況減少支出，提高投資效益；第三個共同習慣是他們會不厭其煩地尋找和研究投資機會，而且還會親自體驗投資產品。

奇蹟解方的習慣是讓人執行寫下的目標，確保自己會採取行動，而如果堅持下去，那你也能發大財。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)