超市排哪一隊最快？心理學揭密「你的隊伍總是最慢」公式算完反而更崩潰

排隊時，你的隊伍總是前進得最緩慢。我猜，全國各地的每間超市裡，每位顧客大概都覺得自己選錯隊伍。不過事實是，我們的隊伍並非總是最緩慢的。

假如各位願意花幾個月的時間，每次都隨機選擇隊伍（當然，要帶著碼表和計數板），計算自己的隊伍和其他隊伍的前進時間，就不難發現真相。我們得到的結果會相當平均且乏味。

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

那麼，為什麼我們會相信相反的事實？為什麼會認為自己的隊伍最慢呢？首先，我們得承認，每個隊伍都是緩慢的。我們討厭排隊，只要想到排隊就煩躁不安，我們會記得那些前進緩慢的隊伍，卻不記得速度快的（也不記得自己沒有排的隊）。

這樣的統計很不精確，但我們已經知道，我們的大腦對「精確性」這類的事物興致缺缺。當我們朝著收銀機緩慢接近時，腦中已經準備好最悲觀的預測：我們預期自己是最慢的。賓果，我們真的是！

那麼要如何挑選要排哪個隊伍呢？每個人在接近收銀台時，腦子裡想的都是這個問題。他們會進入狩獵模式，眼睛左右掃視，尋找最最少人的目標。有些人會選擇看起來最短的隊伍，但這大錯特錯。因為隊伍之所以最短，是因為隊伍最前方的人，正努力討價還價，所以後方的人都逃跑了。

有些人會把握快速通道（結帳不超過5 件商品），這也大錯特錯，因為手腳最慢的員工才會安排在這一道；有些人會選擇最長的隊伍，認為隊伍之所以受歡迎，必定有其原因，但很顯然地，這也錯得離譜。

讓我來告訴各位能夠舒服排隊結帳的公式吧。首先要先知道有這幾個因素：商品的數量、收銀員的速度、排隊的人數和他們的心理狀態（1 代表最低，10 代表最高）。

● 固執程度（他們有多大機率質問每件商品的價格）。 ● 健忘程度（他們有多大機率在最後一刻想起忘了什麼，離開隊伍去拿）。 ● 不可靠的程度（他們有多大機率把錢包遺落在背包最深處、口袋裡，或是還放在車上）。 ● 友善程度（他們有多大的可能性是收銀員的好朋友，所以得花好幾分鐘關心她的親朋好友）。 ● 年齡。

接著，將所有排隊者的分數加起來（S）。

第二步，將他們購物籃裡的商品數目加總（x）。

第三步，付款的時間與掃描30 個商品所需的時間相同，因此將排隊人數（n）乘以30 來計算結帳時間。

最後，再除以收銀員的速度，而這一項由他們的年齡（y）來推定。

所以，每個隊伍完整的公式是：

（S＋ x ＋ 30 n）÷ y

用這條公式計算每一排的隊伍，然後各位會發現需要再從頭算一遍，因為當你算完，隊伍早已改變。再計算第二次後，大概就會覺得真的不重要了，乾脆選離自己最近的隊伍還快樂一些。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)