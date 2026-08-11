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月薪3萬多到底怎麼活？ 網分享關鍵生存法：每月輕鬆存一萬五

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇月薪3萬多的人究竟該如何生活與維持品質。 示意圖／ingimage
一名網友好奇月薪3萬多的人究竟該如何生活與維持品質。 示意圖／ingimage

現代薪資水平與生活成本的落差，常讓人對不同收入階層的生活型態感到好奇。近期一名網友在Dcard強調行行出狀元、職業沒有貴賤，但在外租房可能就吃掉薪水的一半，若負擔房貸連薪水都不夠用，加上一個便當加飲料約200元的三餐開銷，以及水電費、油錢與娛樂等雜支，扣除後根本無法存錢，好奇月薪3萬多的人究竟該如何生活與維持品質。

文章一出隨即引發大批網友討論，「住家裡」成關鍵解答，「住在家裡當媽寶就可以活，我才想問月薪只有3萬多的人怎麼還敢結婚生子」、「就住家裡吃家裡，盡量不花自己的錢」、「我住家裡吃家裡也不用負擔家計」、「家底夠多，名下有房收租，在外賺多少還重要嗎」、「又不是每個人都要付房租」、「住家裡不用孝親費，每月存15000很輕鬆，比在外面的北漂族，月薪5、6萬比其實差不多」。

也有網友認為個人生活型態與消費習慣才是能否存錢的重點，「快樂可以很簡單，我們需要的很少，想要的卻很多」、「月薪3萬當然活得下去也能存錢，關鍵在生活型態」、「省吃儉用，不追星不買娃不旅遊不打扮，住家裡要給孝親費，所以還是搬出來舒服」。

許多網友更直言這是大眾的生活常態，「很多人月薪三萬多還不是活的好好的，賺多少錢過怎樣的生活」。也有網友從現實與人性的的角度出發，認為環境會驅使人成長與改變，「人的潛力無限，當發覺賺的錢不夠養家活口時，自然什麼都肯學什麼都肯做」。

月薪 油錢 存錢

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