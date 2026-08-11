快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

直擊／王力宏、汪東城都來了！aespa首攻台北大巨蛋「比AI更美」

聽新聞
0:00 / 0:00

祖克柏、達文西密碼作者丹布朗都4點起床？哈佛菁英的早起習慣曝光

聯合新聞網／ 樂金文化
臉書執行長祖克柏。美聯社
臉書執行長祖克柏。美聯社

哈佛畢業生共同習慣是早起

臉書執行長祖克柏、暢銷書《達文西密碼》（The Da Vinci Code）的作者丹．布朗（Daniel Gerhard Brown）、普立茲獎得主小亞瑟．梅爾．史列辛格（Arthur Meier Schlesinger Jr.）、諾貝爾化學獎得主威廉．斯坦迪什．諾爾斯（William Standish Knowles）、被稱為數學界諾貝爾獎的菲爾茲獎得主戴維．布賴恩特．芒福德（David Bryant Mumford）都是哈佛大學畢業生，而這些精英都有一個共同的習慣，那就是早起。

他們都起得很早，祖克柏和丹．布朗每天早上4點起床，這個時間是他們覺得在沒有妨礙的情況下，最有生產力的時間，而且他們還有一個共通點，他們也都是著名的精英寄宿學校「菲利普斯艾希特學院」的畢業生。

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》
本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

該校30％的畢業生都能進入常春藤盟校深造的關鍵，就在於校內重視討論的「哈克尼斯教學法 」（ Harkness Method）。

早餐不只是吃飯！世界級領袖靠交流激發靈感

世界級的領袖也常舉辦早餐會，這不單只是單純的吃飯、建立友誼的聚會。是因為早晨的時間是最具生產性、最容易產生靈感、最能夠以清晰的意識做出好決定的時間。

那些領袖深知，一個人解決不了所有的問題，於是他們透過討論拓展思維，與有智慧的人交流意見，尋找解決問題的方法。

普立茲獎得主史列辛格曾說，他覺得哈佛的課程太簡單了，因為他早在菲利普斯艾希特學院進行過無數次的思考能力訓練。他表示無論是誰，只要努力練習，就能變得聰明。

哈佛菁英怎麼培養思考力？哈克尼斯教學法12人圍桌討論

菲利普斯艾希特學院的「哈克尼斯教學法」，是由12名學生和1名教師圍坐在圓桌，進行提問討論。問題沒有正確答案，大家透過自由討論培養思考能力、交流意見，共同思考、尋找解決之道。

「哈克尼斯教學法」鼓勵學生互相尊重，只有懂得分享知識、關懷他人的人，才能成為創造更好世界的精英。

如果只想要自己學習，不和別人交流想法，那就無法走出自己的舒適圈。只有經常挑戰新事物，學習精英們的想法，廣泛思考，才能成為改變世界的人才。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)

編輯推薦

相關新聞

月薪3萬多到底怎麼活？ 網分享關鍵生存法：每月輕鬆存一萬五

現代薪資水平與生活成本的落差，常讓人對不同收入階層的生活型態感到好奇。近期一名網友在Dcard強調行行出狀元、職業沒有貴賤，但在外租房可能就吃掉薪水的一半，若負擔房貸連薪水都不夠用，加上一個便當加飲料約200元的三餐開銷，以及水電費、油錢與娛樂等雜支，扣除後根本無法存錢，好奇月薪3萬多的人究竟該如何生活與維持品質。

祖克柏、達文西密碼作者丹布朗都4點起床？哈佛菁英的早起習慣曝光

臉書執行長祖克柏、暢銷書《達文西密碼》（The Da Vinci Code）的作者丹．布朗（Daniel Gerhard Brown）、普立茲獎得主小亞瑟．梅爾．史列辛格（Arthur Meier Schlesinger Jr.）、諾貝爾化學獎得主威廉．斯坦迪什．諾爾斯…

退休金不夠怎麼辦？巴菲特「雪球理論」給60歲後的人一個解方：先練身體

「我現在已經60 歲了，沒有被動收入，積蓄也不多，還有財富自由的可能嗎？」我也常被問到這樣的問題…

退休金會被砍嗎？90歲父親從月領7、8萬變4萬多 包租公也不一定好過

為什麼不少人退休之後，反而過得比上班時更焦慮？原本以為可以安心靠資產生活，最後卻發現，錢會變薄，收入會縮水，連原本最有把握的安排，也可能被時代一一推翻…

退休要存多少錢才夠？1500萬也不安心 提早離開的人撐不住…無奈重返職場

其實一般人對於「夠」，常常太天真。你猜猜看，日本人和台灣人心中平均的退休資金是多少？2019 年的官方金融廳調查，日本人認為手上至少要有「2000 萬日圓」才能退休，反正有國民年金社會福利嘛…

退休金1000萬卻撐不過2年！ 80歲父親一場病 夫妻環遊世界夢碎

退休金1000萬為何撐不過2年？80歲父親罹癌，原本規劃好的退休生活被迫中斷。財富自由不是存到一個數字就夠，退休後遇上醫療支出、長壽風險，退休金究竟要準備多少才安心？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。