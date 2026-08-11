祖克柏、達文西密碼作者丹布朗都4點起床？哈佛菁英的早起習慣曝光

哈佛畢業生共同習慣是早起

臉書執行長祖克柏、暢銷書《達文西密碼》（The Da Vinci Code）的作者丹．布朗（Daniel Gerhard Brown）、普立茲獎得主小亞瑟．梅爾．史列辛格（Arthur Meier Schlesinger Jr.）、諾貝爾化學獎得主威廉．斯坦迪什．諾爾斯（William Standish Knowles）、被稱為數學界諾貝爾獎的菲爾茲獎得主戴維．布賴恩特．芒福德（David Bryant Mumford）都是哈佛大學畢業生，而這些精英都有一個共同的習慣，那就是早起。

他們都起得很早，祖克柏和丹．布朗每天早上4點起床，這個時間是他們覺得在沒有妨礙的情況下，最有生產力的時間，而且他們還有一個共通點，他們也都是著名的精英寄宿學校「菲利普斯艾希特學院」的畢業生。

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

該校30％的畢業生都能進入常春藤盟校深造的關鍵，就在於校內重視討論的「哈克尼斯教學法 」（ Harkness Method）。

早餐不只是吃飯！世界級領袖靠交流激發靈感

世界級的領袖也常舉辦早餐會，這不單只是單純的吃飯、建立友誼的聚會。是因為早晨的時間是最具生產性、最容易產生靈感、最能夠以清晰的意識做出好決定的時間。

那些領袖深知，一個人解決不了所有的問題，於是他們透過討論拓展思維，與有智慧的人交流意見，尋找解決問題的方法。

普立茲獎得主史列辛格曾說，他覺得哈佛的課程太簡單了，因為他早在菲利普斯艾希特學院進行過無數次的思考能力訓練。他表示無論是誰，只要努力練習，就能變得聰明。

哈佛菁英怎麼培養思考力？哈克尼斯教學法12人圍桌討論

菲利普斯艾希特學院的「哈克尼斯教學法」，是由12名學生和1名教師圍坐在圓桌，進行提問討論。問題沒有正確答案，大家透過自由討論培養思考能力、交流意見，共同思考、尋找解決之道。

「哈克尼斯教學法」鼓勵學生互相尊重，只有懂得分享知識、關懷他人的人，才能成為創造更好世界的精英。

如果只想要自己學習，不和別人交流想法，那就無法走出自己的舒適圈。只有經常挑戰新事物，學習精英們的想法，廣泛思考，才能成為改變世界的人才。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)