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退休金不夠怎麼辦？巴菲特「雪球理論」給60歲後的人一個解方：先練身體
在計算退休後收入的時候，最好比「現在每月生活花費」多算一倍，才不會覺得越活越困窘，千萬不要算到「剛剛好就好」。
如果沒有大筆用不到的錢，光靠和過去月薪差不多的被動收入，想要達到終身的財富自由真的不容易。
「我現在已經60 歲了，沒有被動收入，積蓄也不多，還有財富自由的可能嗎？」我也常被問到這樣的問題。
退休後你需要的被動收入，其實比你想像中多得多。如果你現在已經到了「夕陽無限好」的時候，連第一桶金都沒有，開始「滾雪球」來得及嗎？的確有點難，因為留下的坡道實在不夠長，而雪又不夠濕潤。
年紀大了還沒有足夠的被動收入，大概只有詐騙集團才能告訴你：只要有錢就交給我，我保你一生無虞！但是有開始總比沒開始好。
我想說一個故事：有人問一位90 歲的老太太，人生最後悔的事情是什麼？老太太說：「我60 歲的時候想要學鋼琴，但是大家說我太老，我就放棄了。
現在我很後悔，如果我60 歲開始學，到現在都30 年了，我應該早就是個優秀的鋼琴家！」
我可以提供一個解方：拜託你開始練身體！
按照巴菲特的雪球理論，如果你的雪球很小（第一桶金不足），又沒有夠濕的雪（充沛的收入），那麼你就要把坡道做得長一點，也就是多花時間鍛鍊身體，減少年紀大之後的醫藥費和看護費，這是一個非常好的奮鬥方向，只要還走得動，誰都做得到。
（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)
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