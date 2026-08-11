退休金會被砍嗎？90歲父親從月領7、8萬變4萬多 包租公也不一定好過

為什麼不少人退休之後，反而過得比上班時更焦慮？原本以為可以安心靠資產生活，最後卻發現，錢會變薄，收入會縮水，連原本最有把握的安排，也可能被時代一一推翻。

作家吳淡如《財商：不費力才會贏》中指出，很多人誤以為自己財務已經足夠自由，所以早早退休。退休之後才發現，原來自己想得太簡單，敵不過時代變化，後悔莫及。問題來自幾個方面：

1.產業榮光不再：比如前面提到的台塑三寶光環消失了，想要領息退休的人，利息變少了，本金少了七成，以目前全世界塑化業的競爭激烈來看，將來塑化類要高高抬頭相當困難，已經退休的投資人，領息不夠生活，又回不了職場賺生活費，那該怎麼辦？

2.投資標的倒閉：金融風暴前，雷曼債券的持有者也大多是想要靠著配息退休的有錢人，在雷曼兄弟還沒有倒閉之前，肯定認為自己一生無虞。如果沒有其他資產，一生積蓄被吞了，由富翻貧，如何能過活？

3.政府政策改變：政策也是一個非常危險因素，政府想要減低財政支出，對退休人員的保障逐漸縮水。台灣退休公教人員終身俸一直在變少，而且還在繼續變少。我爸爸今年90 歲了，他應該算是領「18%」的最後一代退休人員了。

本文摘自《財商：不費力才會贏》

他已經退休20 多年，剛退休的時候因為有18% 的優惠存款，每個月有7、8 萬元左右的收入，完全不用我們養；不久前我問他，現在每個月有多少錢？

他說大概還有4 萬多。只要有傳言說政府又要削減退休金，他就會陷入焦慮。就算我跟他說「政府少給你多少，我就補你多少，可以嗎？」也無法寬慰他的心情。因為女兒給他的錢，跟政府養他的錢，對他而言是兩個不同的心理帳戶──我孝敬他的錢無法填補他的「被剝奪感」。

4.社會趨勢變遷：有位在金融業工作多年的朋友，40 歲時存了兩、三千萬，在住家附近的大學弄了一棟透天厝，隔成學生宿舍，心想租金已經超過薪水，不如辭職回家當包租公。這個不易被奪走的被動收入，應該是很穩定的現金流吧？

但由於少子化，導致這間私立大學招生越來越困難，學生人數只有10 幾年前的一半不到⋯⋯他也抱怨：學生租客的素質變差、問題很多，不但東西常壞，帶看也很煩人。

本以為有被動收入後就有錢有閒，但每天都處於「on-call」隨叫隨到狀態，反而比上班的時候不自由。也許你會問，可以委託包租代管公司不是嗎？但那可得把好多錢分出去，收入又減少了。

5.通膨使花費升高：物價越來越高，退休當時覺得有充裕的錢，現在可要省著花。更何況年紀大了以後常有一些醫療支出，運氣不好的話會生病以及長照問題，很多人把自己老後狀況想得太好，所以把需要用的錢估得太少。對於退休的人來說，坐吃山空是一件很可怕的事情，就算你的錢還很多，你也仍然會為未來而焦慮，因為我們幸運的話還可能活過百歲。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)