退休要存多少錢才夠？1500萬也不安心 提早離開的人撐不住…無奈重返職場

退休要存多少錢才夠？台灣1500萬真的能安心養老嗎？

其實一般人對於「夠」，常常太天真。你猜猜看，日本人和台灣人心中平均的退休資金是多少？2019 年的官方金融廳調查，日本人認為手上至少要有「2000 萬日圓」才能退休，反正有國民年金社會福利嘛。

本文摘自《財商：不費力才會贏》

不過到了2024 年年底，日本Job 総研（日本職涯研究調查機構）做了一個調查，這個退休數字已經躍升到近4400 萬日圓（900 萬台幣）。雖然這個數字已經是官方數字的兩倍以上，但你屈指一算，就應該覺得日本人還是太天真、太相信國家會照顧他們了。

真的退休了，發現福利不夠的人大有人在，退休後只能繼續找兼差工作，希望不要過著寅吃卯糧的生活。2024 年底在台灣的調查，顯示有46.8% 受訪者認為1500 萬就足夠。你認為真的夠嗎？不管你有多節儉，1500 萬能否養老倆口，還是個運氣問題。

FIRE是什麼？靠被動收入真的能提早退休嗎？

美國在1990 年之後有個「FIRE」運動。FIRE 是「Financial Independence，Retire Early」的縮寫，可以譯為「財務獨立、提早退休」。核心想法在於：在相對短的時間內累積足夠資產，讓被動現金流足以支付日常開銷。

你知道「被動收入」了嗎？其實這個觀念挺不錯的，它為想提早退休者設想了「源源不斷」的現金流。

不過，近年來《商業內幕》（Business Insider）新聞網訪問了幾位當時接受過採訪、讓人生羨的三、四十歲早退族，發現第一批早退族，因現金流壓力、房屋維修支出（有人不得不花了1 萬美元維修屋頂後大徹大悟）、資產波動與「失去身分認同」等原因，幾年後就重返職場或開啟副業。

退休後重返職場的美國退休人口，多到超出想像。2024 年秋季有33.5 萬70 歲以上男性重新投入勞動市場，目前70 到74 歲美國男性就業比率逼近25%，堪稱「拒絕退休」浪潮。退休族重返職場的兩個主要原因，是害怕「錢不夠用」與「心靈空洞」。記者們探訪退休後復出工作的人，發現除了經濟因素之外，重新獲得社交與成就感也是重要驅力。

退休金為什麼不夠用？通膨與市場波動才是最大考驗

為什麼「錢不夠用」？經濟現實的「拉力」在於通膨與市場波動：疫情後美國通膨一度破9%，同期間退休族群依賴的美債價值下跌，使許多依賴「提領本金」生活的美國人都擔心資產提早枯竭。一直坐吃山空，對抗不了環境變化。

台灣人常以退休為夢想。不過退休之後，通膨所帶來的金錢壓力和心靈壓力都不會太小。在我看來，目前台灣退休族能夠安享退休生活的，通常除了自住房之外，都有一間以上的收租房（因為灣的房價漲幅這幾十年來始終高於通膨，讓退休族心安），不然就是有很會賺錢又顧父母的子女，要不然就是存夠了某些高息傳統股（存ETF 是近幾年來才流行的觀念，目前已退休族群通常存的還是個股）。

台塑三寶也會跌？退休族最愛股票未必能保本

然而，過去被視為「退休族最愛」的台塑三寶（台塑、南亞、台化）因競爭力下滑，在這5 年來也貶值了六至七成，錯估通貨膨脹的威力與外在經濟環境的變化，可能造成退休後生活捉襟見肘。

退休500萬真的夠用嗎？20年後可能完全是另一回事

過去很多人嚮往早點退休，錯估了通膨造成金錢貶值的速度，比如說，現在80 歲的人，年輕時預估退休計劃可能認為500 萬就夠了，公教人員也認為自己每月都有退休金可領，是可靠的被動收入。

但隨著年紀增長，發現通貨膨脹速度遠超預期，而公教人員的退休金逐年被裁減，萬一再加上沒有找到退休後的心靈寄託，退休後變得更不快樂的人比比皆是。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)