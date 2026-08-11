退休金1000萬卻撐不過2年！ 80歲父親一場病 夫妻環遊世界夢碎

退休金1000萬為何撐不過2年？

財富自由從來不是一個具體數字，要看個人的生活消費水平而異。有些人覺得1000 萬就夠多了。但有些人有10 億美元還覺得不夠。

作家吳淡如在《財商：不費力才會贏》中提醒，然而事情也沒有你想的那麼簡單，如果本來你覺得1000 萬很夠，但萬一家裡有人意外生了一種極花錢的病？又萬一你或你的孩子創業失敗？有關創業失敗，賠的錢常常比你想像中的多。

父得癌症沒有健保給付

前者，像我朋友的父親生的病剛好是一種「健保沒有保的癌症類型」。55 歲的友人在金融業任職高管，因為金融業合併申請優退，孩子也已經大學畢業離巢；他80 歲的父親是退休公教人員，領有終身俸。

夫妻倆正企劃來個環遊世界之旅，沒想到父親得了這樣的癌症。化療一年後，醫生問他：「這個癌症基因類型對應的藥，健保沒有給付。下個月該吃標靶藥物了，你要選一年500 萬還是1000 萬的？」

本文摘自《財商：不費力才會贏》

他整個人都茫了。他的優退金額才1000 萬啊，這樣是能給父親吃幾年藥？身為人子，總不能選擇不吃吧，該怎麼辦？他呆呆地問，500 萬和1000 萬有什麼差別？

「500 萬的是國產的，1000 萬的是美國的」醫生說。直接選500 萬感覺上有點不孝吧？他正在猶豫時，醫生又說：「你父親已經是末期病患了，以你父親的年紀與狀況，吃哪一種都沒有太大差別。」

這個故事的結局是，他的退休金讓爸爸吃了兩年藥，兩年後父親過世了。身為人子，肯定不能說「還好」。在這兩年中，他常夢到「第三年的藥錢該怎麼辦？」而驚醒，當然也沒能和太太一起實現環遊世界的心願。父親過世後，為了再次籌足夫妻倆的退休金，他只能復出江湖找兼職。

財富自由要多少錢才夠？

財富自由從來不是「有多少錢才夠」的問題，而是你有沒有源頭活水的問題。有人說，人的悲哀是你錢花完了人還在，還有你錢沒花完人已經不在。

在我看來，後者沒有太慘，大部分人都很高興能夠留給下一代；如果沒有人可傳承，就算心不甘情不願的變成公共財，也算對經濟社會有貢獻。

最怕退休後錢花光，人卻還在

比較慘的是：你錢花完了，人還在。有人說1960年後出生的世代，平均可活到近百歲。活得比你想像中久，錢用完了怎麼辦？誰都知道這就糟了，人是越老越需要錢來活得好。比如老人常需要特別看護、特殊照護環境⋯⋯再加上未來不可測的通貨膨漲幅度⋯⋯萬一你自以為夠的錢用完了呢？那個「不小」的數目，可能要比你想像中大很多。

老後收入不能只靠退休金

而在老年時，你根本很難像年輕的時候一樣出去打工。如果你60 歲退休，80 歲才發現錢沒了，請問該怎麼辦？休息了那麼多年，應該沒有人還有能夠在社會謀生的技能吧？這個時代，任何技能的迭代很快，通常只要兩年不出社會，都會有嚴重的脫節感。

所以，如果你的錢沒有多到「讓人驚嘆」或者「兩輩子也用不完」的數目，加上被動收入也不像個源源不絕的聚寶盆，那麼，你應該沒有辦法跟上一代人一樣地想退休就退休。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)