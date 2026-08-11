玩股票當沖、比特幣1天賺20萬！女兒帶以投資為業男友回家 公教父親憂心

大家競相曬投資戰果

近大家真的很愛聊投資。台股漲得熱鬧，ETF常被拿來討論，比特幣和AI選股的話題，也不時在社群上冒出來。很多人一滑手機，就看見有人曬出「一天賺進半年薪水」的對帳單，好像不進場，反而才是落伍。

年輕人看了半信半疑，父母看了多半心裡發毛。可是同樣一件事，放到飯桌上就沒那麼浪漫了。

本文摘自《財商：不費力才會贏》

假如女兒帶回來的男朋友說自己「以投資為業」，還笑著補一句：「我昨天在股市賺了20萬。」你會替她開心，還是覺得哪裡不太對？牛市裡，很多人會把手氣當成自己的本事；等行情一轉，才發現昨天賺得很快，今天賠得也很快。

以投資為業穩定嗎？靠股票投資當工作真的可靠？

作家吳淡如在《財商：不費力才會贏》中分享，如果你要找良伴，那麼以投資為業的人，百分之九十以上不會給家庭帶來安穩生活。我說的並不包含創投公司任職的人員，而是以「自有資金」做投資，靠投資的利潤來生活的人。曾有某位公教人員朋友的女兒帶了男朋友回家吃飯。席間，準女婿自我介紹，說自己「以投資為業」。

一天在股市就賺了20萬

「投資什麼呢？」

「就是⋯⋯股市當沖，還有比特幣的買賣。」

「我昨天在股市裡賺了20萬。」女兒男友表示。

女兒帶著崇拜的眼光看著男友：「他一天賺的錢，我要賺半年⋯⋯」

你知道，公教人員多半性格保守。他憂心忡忡地來問我，這⋯⋯好嗎？我的確覺得不妙。我喜歡投資，但後頭並不能加上「為業」這兩個字。其實，我非常怕聽到有人以「投資」為業。這意味著他「目前並無正職」。

若你以投資為業，意味著你必須在股市裡頭賺比較短期的錢。他們有一種傾向：只告訴你他賺的，沒有告訴你他賠的。認為每天在股市殺進殺出可以當成工作的人，是把牛市的幸運當成財神爺的保證了。

股票連續獲利代表投資高手？小心把牛市運氣當實力

投機者常誤以為「連續獲利」代表自己技術高超，類似賭徒覺得手氣正旺，但實際上很可能是這位「韭菜」先生，剛好在牛市時躬逢其盛，進入股市，賺了幾回錢，就認為自己是個投資天才。

這樣的人本質上缺乏獨立思考，盲目跟風，總是在錯誤的時間（高點）進場，在低點被割除。除非他爸爸是個百億富翁，而且對於兒子很縱容，否則他的人生醒悟會在不久之後就來臨。

投資與投機有什麼不同？靠短線交易賺錢風險高嗎？

相信投機可以致富的人，和台灣多年前非常盛行的「六合彩」之類賭博遊戲熱衷者的心態是一樣的。每一次出現的數字，和賭場裡每一次輪盤的轉動一樣，都是獨立事件。但他們卻相信手氣不錯。相信有內線就會賺錢的人，和燒香拜佛求明牌的人一樣，財商也差不多。可能還更糟，通常你這個「局外人」都知道的時候，就是人家故意要倒貨給你的時候。

股市反轉遇上融資 短線投資獲利可能一夕化為烏有

前面這個帶男友回家的故事，沒幾個月就遇到美國關稅戰的考驗。股票連黑幾天，「投資為業」者立刻轉盈為虧，因為還有融資，損失慘重，一兩年積累全部泡湯。賠了錢情緒不佳，對女友大聲咆哮，分手了。

一直擔心女兒未來的父親，在女兒暗自垂淚時暗自慶幸。但過了幾個月之後，他又憂心忡忡來跟我說：「怎麼辦？我女兒這次帶了一位大學時念藝術科系的回來吃飯？」

這一代父母，通常還有「念藝術的沒飯吃」的實用主義陰影。我跟他說：「AI時代來了，念藝術的有創意，可能還挺有出息的，比專業投資的好一百倍，你就不用瞎操心啦。」

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)