一生拚到退休只值1000萬？ 理財作家：人到中年才懂，最貴的其實是時間

可以算出終身收入的人生

你的命值多少錢？或許你沒有想過這個問題，但其實每一個不打算轉換人生軌道的人，一條命值多少錢都算得出來。

比如，多年前我念法律系的時候，有一位教授說：「你們現在如果好好的準備考試，考上了法官，扣除生活費，這輩子應該可以存到1000萬，那也就夠退休了。而且法官可以領終身俸（目前應該還有月薪的三分之二），可以領到死為止。」

本文摘自《財商：不費力才會贏》

這段話給我很大的震撼，並不是鼓勵。原來如果我可以當上這令人榮耀的職位，這就是我的人生總價值。沒有風險的人生，一栽進去就可以算出終身收入的人生有趣嗎？如果這個工作實在不怎麼討自己喜歡，還耗費了大半生，那可不就比被判了無期徒刑還慘？

作家吳淡如在《財商：不費力才會贏》中提醒，人要選擇比較值得過的人生才對。只是，她慢慢參悟理財這件事，已經是40歲以後。她後來才明白，人生不只要選得值得，也要學會正確的長期投資方式，才能一步步成為自己最大的靠山。

用錢買時間，把你的時間留給更重要的事

你的命跟你的錢有什麼關係？命，是由時間組成的。年輕的時候用時間換金錢，中年一定要用金錢換時間。

「時間就是金錢」這句話，在工業革命時期開始盛行，它強調效率、產值與生產力，把人的一分一秒換算為經濟效益，在那個年代是一種進步的思維。但在今天，這句話其實應該被重新詮釋。

時間不只是金錢，它還包含了很多附加價值──有了時間你才能夠陪伴你喜歡的人，有更親密的關係；也可以用來增加健康、發揮你的創造力。

餘命有限 時間成本變高

人到中年之後，不可能再像年輕的時候為了賺錢拚命，所以你要學會理財，要有被動收入。當你的餘命有限，你的時間成本就變得很高。

如果你有了錢，一定要學會用錢買時間，這是一種更高層次的理財觀。

在我念商學博士班（DBA）的課堂上，一位經濟學教授曾跟我們這樣閒聊：「經濟學的原則是效率。比如說，做一個Excel表，你可以在一個小時內就做好，而你的祕書必須花兩天。那麼這個工作就應該讓祕書做，早點吩咐即可。如果他的兩天可以換你的兩個小時，那就是划得來！」（老闆的兩個小時的時間成本可比祕書兩天的時間成本貴上許多）在座同學多是過了中年之後的企業主或CEO，聽了都頻頻點頭。我們如果還事必躬親，什麼事都要自己做的話，大概早把自己累死，也沒空騰出時間來讀書了。

這是一個靠人際合作而成長的社會，容許各種價值交易，你可以將你不喜歡做的事，給希望用時間換金錢的人來做。

你的時間能賣出去，正是因為對買家來說更划算！

不過，大部分人常常捨得時間、捨不得錢。就算有錢，也捨不得花錢請人打掃家裡，寧可和伴侶因為做家事而吵架，或自己花整個週末埋首於掃地、拖地、收拾雜物，邊做邊抱怨。你是否曾想過：與其耗費時間在你不擅長、也不喜歡的事情上，不如花錢請專業的人來做，你應該做擅長的事來創造更高價值？能用錢解決的問題，是最便宜的。

人到中年，要做什麼事，都要考慮「機會成本」。

寧願用時間做自己喜歡的事

為什麼有些人願意花錢訂外食、叫家事服務、找助理做其實自己也能做的事？不是因為他們懶，而是因為他們懂得：人生中最重要的資源，是注意力與時間。當你願意花錢讓別人幫你處理瑣事，你買的不只是時間，更是專注力、好情緒，有時間做自己喜歡的事，也有時間和家人相處。有人用時間來換錢，有人用錢來換時間，社會才有進步。

如果從時間的角度來看，真正的財務自由，不是帳戶裡有多少錢，而是你再也不需要為了生存而出賣時間。

當你財務自由，你就能體會：時間的價值遠高於金錢，因為它是不可再生的──錢虧了可以再賺，時間過去了就再也回不來。

這是一句我們該牢記的話：凡是能用錢買來的時間，都是便宜的；凡是能用時間做自己喜歡的事，就是高價值的。

做你喜歡的事，才對起曾經拿命換過錢的自己。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)