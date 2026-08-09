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貧窮酒店門僮如何變希爾頓創辦人？ 他每天早起5秒「做夢」改變人生

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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喚醒大腦最難同時也最簡單的方法，就是起床後立刻到浴室用冷水洗臉、刷牙。

美國自我提升激勵專家梅爾．羅賓斯（Mel Robbins）發現了著名的「5秒法則」，她原本做事習慣拖拖拉拉，早晨起床更是痛苦萬分的事。

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》
本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

有一天，她從電視轉播發射火箭的倒數計時獲得靈感，在第二天早上一睜開眼，她就大喊5、4、3、2、1，然後起身去刷牙、洗臉。從這刻起，她戰勝了早晨，結果一切都神奇地發生轉變。

在喚醒意識之前，回想一下你的夢想吧，你會為了這個夢想讓自己必須清醒嗎？或者直接關掉鬧鐘，在被窩裡多睡一會兒？問問你自己的內心吧，如果無法想起自己的夢想，那你一定要透過這本書找到它。當你在閱讀時，或許就會因此而發現自己的夢想。

曾經有個貧窮的青年在飯店當門僮，他努力工作，並在自己的書桌最顯眼的位置貼上飯店的照片，每天一大早起床，他都想像自己成為「飯店大亨」，擁有全世界最棒的飯店。他在照片背面寫下了這句話：

我一定要成為全世界最棒飯店的主人。

家人和周遭的人都在嘲笑他，一個貧窮的飯店門僮還敢說什麼要當世界最棒飯店的主人。雖然這看起來像是虛幻的夢，但在觀想的瞬間就會變成現實。青年知道，只要懇切地盼望和觀想，夢想就會實現。

所以他在清晨早起，比別人更有活力地展開新的一天，甚至在洗臉時大喊了數千次「我一定要成為大飯店的主人」。因為他實踐了奇蹟解方的習慣，觀想、自我肯定的喊話、清潔、學習、運動、閱讀，於是最終他成為希爾頓酒店集團的創始人。

康拉德．希爾頓（Conrad Nicholson Hilton）說出他15年來從沒有一天懈怠的成功祕訣：

成功最重要的，就是早晨起床後馬上跑到浴室然後開始做夢。雖然有很多同事比我優秀，但他們沒有養成這個習慣，而我做到了，我想像著別人口中不可能的巨大夢想並觀想、肯定、書寫，每天早上都露出燦爛的笑容迎接客人、打掃清潔、學習，所以我成功了。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)

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