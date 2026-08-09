成功人士為何都愛早起運動？30歲後最大攝氧量逐年降 專家揭身心變強關鍵

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）在2015年11 月2 日的報導中，介紹了成功人士的奇蹟解方。報導引用世界經濟論壇（WEF）發表的資料—成功人士在早餐之前平均已經完成了14 項工作，而如何度過早晨時間，是決定成功與否的關鍵。

藉由資料發現，成功人士在早晨大多會運動、與家人共度時光、喝水、處理最重要的業務、整理床鋪、冥想、寫感恩筆記、確認電子郵件、制定一天的計畫、看報紙等。

《168小時：贏得時間，就贏得生活》（168 Hours）的作者蘿拉．范德康（Laura Vanderkam）表示，企業高階主管中有9成在早上6點之前起床；百事公司（Pepsi Co）最優秀的執行長盧英德（Indra Nooyi）每天早上4點起床；迪士尼（Disney）前執行長巴布．艾格（Bob Iger）早上4點30分起床看書；前推特（現改名為X）的創始人傑克．多西（Jack Dorsey）早上5點30分起床慢跑；維珍美國航空（Virgin America）的執行長大衛．柯西（David Cush）4點15分起床，這些早起的企業經營者的共同習慣就是運動，他們透過運動來保持體能。

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

美國前總統巴拉克．歐巴馬（Barack Obama）在開始處理第一件公文之前，他會提早2小時，在5點鐘起床運動，並以綠茶、柳橙汁和水代替咖啡喚醒一天的開始；喬可．威林克（Jocko Willink）是美國海軍海豹突擊隊第3任務小組的指揮官，他固定在早上4點30分起床，直接去體育館進行1個小時的高強度運動，然後慢跑30分鐘。

全世界各領域的領導者的共同點，就是透過奇蹟解方去培養完成許多重要工作的體力。

為什麼早起運動能成功？百萬富翁、知名演說家、暢銷作家兼企業家的艾力克．何（Eric Hoh）表示，早上3點到5點之間起床的是天選之人，在生命靈數中，這個時間帶是創意最能發揮作用的時刻，從事創意工作的人如果在這個時間帶寫作、工作、運動，會有較大的機會取得成功。

村上春樹每天早上4點起床跑10公里，他的小說幾乎每本都暢銷不是沒有原因的。透過早晨運動，培養一天面對壓力的體力，不管在什麼領域，成功最重要的因素就是體力。透過運動，身體和心靈都會變得強大，自然就會產生克服一切的積極性。

腦科學專家久保田競以科學解釋為什麼運動如此不可或缺。即使在學生時代是運動健將，過了30歲以後，最大攝氧量每年也會下降約1％。最大攝氧量是衡量心肺功能和有氧運動能力的重要指標，數值越高，身體的耐力就越高。

腦細胞要從血液中吸收營養和氧氣以製造能量，所以我們必須盡量減緩大腦退化，抑制最大攝氧量的下降，就連目前對「老化」「長壽」等名詞尚稱無感的20、30世代青年們也必須意識到運動的重要性，那麼40、50世代的人就更不用說了。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)