多重地緣政治衝突夾擊 商品指數有助於分散投資組合風險

投資人透過商品指數避險大宗商品風險，可能具有合理性。商品指數有助於分散投資組合風險，並可能提升報酬。加上目前商品指數的持有收益具吸引力，例如截至2026年7月23日，彭博商品指數的持有收益約為6%，投資人考慮持有這類曝險時所需跨越的門檻已明顯降低。

PIMCO 經濟學家衛艾婷Tiffany Wilding、大宗商品與實體資產投資組合經理人Greg Sharenow 指出，能源市場正處於高度脆弱的時刻，2026年剩餘時間，甚至更長期間的價格走勢，將取決於兩項關鍵問題。

第一項重大疑慮，是能源資產遭受直接打擊，例如，已看到卡達設施遇襲。除波斯灣外，烏克蘭與俄羅斯之間相互攻擊升級，也帶來風險。一旦基礎設施遭到有效打擊，供應損失可能持續相當長時間，進一步加劇全球供需失衡。

第二項關鍵疑慮，是航運中斷將持續多久；這取決於美國與伊朗談判的進展，以及任何一方能否取得決定性成果。先前停火經驗顯示，隨著航運恢復，產量也開始回升，但整體損失仍相當可觀。紅海航運再度面臨威脅，則使局勢更加複雜。

簡言之，中東、烏克蘭與俄羅斯目前的局勢難以持續。即使緊張情勢在個別日子升溫或降溫，每過一周，供應面承受的壓力仍在逐步增加。今年4月1日的《經濟路線圖》指出，若全球水道上的自由貿易流動無法恢復正常，市場終將面臨更高的全球衰退風險與需求破壞，並可能壓抑股票與信用市場。

PIMCO 表示，全球經濟面臨的問題並不限於原油。汽油、柴油與航空燃油等成品油，相對原油的價格溢價已升至歷史高點，反映實質供應鏈限制。即使原油較年初至今高點下跌近 30%，截至本文撰寫時，成品油價格仍僅較年內高點低幾個百分點，推升美國零售汽油價格至每加侖4美元以上，柴油則超過每加侖5美元。

成品油價格上漲可能顯著打擊經濟活動，因為全球約三分之二的石油產量用於運輸，而中東原油有較高比例被煉製為亞洲、非洲及工業部門所依賴的中質餾分油，包括柴油、航空燃油與船用燃料。短缺會迅速轉化為配送減少、貨物滯留，以及柴油與肥料帶來的更廣泛供應鏈與食品價格壓力。

這一場停滯性通膨型供給衝擊：它廣泛推升整體通膨，同時壓抑經濟活動。實質能源價格上升，等同對石油與能源產品消費者課徵額外稅負；若全球石油供應遭遇大規模中斷，需求勢必下滑。這項調整能否平穩進行，是市場的重要問題。疫情期間的經驗已顯示，看似微小的中斷，也可能沿著全球供應鏈層層放大。

從區域來看，經濟成長受到最大衝擊的將是能源淨進口地區，包括歐洲、英國、日本與亞洲大部分地區。這一輪特別之處，在於 AI 帶動能源需求，以及記憶體與晶片等高耗能產品需求激增，可能進一步放大市場擾動。

貨幣與財政工具對持續性能源衝擊的抵銷能力有限。央行受制於通膨，以及維持通膨預期穩定的需要；政府政策，包括價格上限與類似的需求支持措施，也可能適得其反。當市場確實出現短缺時，價格必須上升到足以使供需重新平衡的程度；若某個地區削弱這項調整機制，只會把全球價格推得更高。

截至目前，金融環境尚未明顯收緊，因為較高利率的影響受到較低股票風險溢酬所緩衝。但也正因如此，一旦市場開始定價更持久的供應中斷，金融環境仍容易出現急遽且非線性的收緊。