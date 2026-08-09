一走進房間就忘記要拿什麼？不是你記性差！大腦「情境記憶」揭開忘東忘西真相

大門總是在你意識到鑰匙忘在屋內的那一刻關上。更慘的是，如果你為了拿雨傘而把鑰匙隨手擱在旁邊， 那門關上的速度肯定會變得更快。

這是充滿禪意的時刻，隨著房子的大門關上，我們感知的大門就敞開了。我相信這種狀況和前述離開客廳去房間拿東西時記憶清空的狀況相關。當我們在屋內時，視覺和氣味構成的是「家」的神經織品，到屋外則進入「外出」的神經織品，隨之激發的是不同的記憶和連結（就像是需要大門的鑰匙）。

因此有些人在出發前會習慣在門口內側靜心沉思片刻，讓內心稍微放鬆，擴大搜查的範圍，想像自己已經踏上旅途。那麼，我們就有機會在最後一秒想起一些東西，以避免後續的不便。

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

舉例來說，我們不用在出門10 分鐘後突然發覺必須打給消防隊，因為家裡瓦斯爐沒關；而這時也才意識到手機就放在雨傘旁邊，而雨傘放在鑰匙旁邊，但鑰匙則不幸地放在屋內。

轉錯一個彎，後續就會一直轉錯。

這個現象惱人的地方，就是每次開車到同一個路口，就會想起自己上次轉錯彎，所以特別注意這次不能再錯。但沒有用，因為還是會走錯。

之所以如此，要歸因於我們記憶的一種特性。當接近轉彎處時，就會努力想起上次發生什麼事。可是卻想不起左轉會發生什麼事，但右轉感覺很熟悉，接著想起上次往右轉時，發生了一些有趣的事。在懷疑和肯定之間權衡後，就往右轉去了。

看到那命運的岔路口，就會激發起我們的記憶，讓我們覺得右轉會比較有趣。像這樣兩種回憶的連結，又稱為「條件反射」。

俄羅斯心理學家伊凡．巴夫洛夫（Ivan Pavlov）在大約100 年前，對狗進行了一系列的著名實驗。每次餵狗之前，他都會先搖鈴噹。最終，狗兒們會將這兩件事連結在一起，於是當他搖鈴時，牠們就自動開始分泌唾液。許多學者都認為，條件反射是大腦運轉的基礎。

條件反射也會發生在一些奇怪的情況。有個朋友告訴我，他只要一聽到煙霧警報器響起，就一定會覺得肚子餓。這個反應很奇怪，但卻也很合理：因為當他年幼時，只要一聽到煙霧警報器的聲音，就代表父親已經快將晚餐做完了。從那之後，他就無法擺脫這稍顯詭異的條件反射。

所以對我們來說，條件反射會讓我們每轉錯一次彎，下次轉錯的機率就更高。

那麼， 在面對岔路口時，能做的或許就是一些「厭惡治療」。假如在右轉的當下遭受強烈電擊，那麼肯定會記得下次不再右轉。下一趟旅程中，隨著又接近那個路口，大腦就會將「右轉」和「很痛」的記憶連結在一起，形成新的條件反射。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)