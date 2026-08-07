提早退休不等於放棄年金！勞保轉國保權益落差大解析 教你守住晚年基本保障

勞保轉國保 權益大改變

看完前面的正文，學會怎麼達成提早退休之後，現在來談談更深層的「心理紀律」。畢竟，我們這麼辛苦存股，不只是為了生存，更是為了活得精采。

你想像過FIRE 之後的第一個週一早晨嗎？鬧鐘響了，你反射動作按掉，翻身繼續睡。從今天開始，沒有會議、沒有績效壓力，擁有自由。

但是當起床悠閒喝著咖啡時，心裡可能會浮現一種莫名的空虛感。過去幾十年推著你走的目標、那些社會給你的身分，突然消失了。這就是FIRE之後的第一道牆：你拿回了時間，卻不知道怎麼填滿它。

我的第二人生其實就是認真過日子，提早退休不是為了遊手好閒，而是要把過去用來幫老闆賺錢的紀律，轉移到幫自己圓夢上。現在我們要重新設定自己人生的導航系統，讓你從員工畢業，成為自己的CEO。

還記得2021 年底，當試算表顯示我的被動收入已經覆蓋整年支出，甚至達到薪資99％ 的那一刻，我心裡沒有狂喜，反而異常平靜。我知道，從此不必再為錢工作了。

我並沒有在達標當天就帥氣的丟辭呈，而是設定了一年半的「緩慢煞車期」。這段時間我依然準時上班，但心態徹底改變為：我並非為了公司，而是為自己的紀律工作，領的每一分薪水，都是為這套方法加速的額外燃料。

然而，從「知道我可以」到真正遞出辭呈，中間那道心理門檻，比我想像的還要高。

勞保轉國保 權益要搞懂

離開受僱身分後，勞工保險（簡稱勞保）也就斷了。除非去職業工會加保，否則依法得加入國民年金保險（簡稱國保），雖然年資可以合併計算，但別忘了，國保沒有失業給付和職災給付，這些轉換後的權益落差，必須心裡有數。

國保主要提供老年、生育及死亡給付，相較於勞保，少了傷病給付、職災給付及失業給付。此外，國保的投保金額（會依政府公告機動調整， 2026年為21,103 元）通常低於你原本的勞保薪資，這會影響最終領取的年金數額。

過去，勞保和國保的年資無法合併計算，作為年金請領資格，導致早期許多人的印象還停留在：勞保投保未滿15年，只能領一次金。但自2008年10月1日《國民年金法》施行後，只要勞保與國保合計投保滿15 年，即可在65 歲時合併計算，同時請領勞保與國保的老年年金給付。 大是文化出版《我用四年就財富自由》，作者：V大（龔恬永）

假設小明因早年出國深造，30歲才回臺工作，在42歲時達成FIRE 退休，他的勞保年資即為12 年，退休後，會自動轉為國保直至65 歲。

若他的平均投保薪資為最高級距的45,800 元，雖然單獨勞保年資只有12 年，未達請領勞保老年年金給付門檻，但因合併年資達35年，小明從65歲起，每月可同時領取勞保的老年年金給付8,519 元（45,800 元×12 年×1.55％ ＝ 8,519 元）與國保的老年年金付6,310元（21,103 元×23 年×1.3％ ＝ 6,310 元），合計約14,800 元，這便是他晚年生活的保障底線。（政府的年金基數與費率會隨通膨機動調整，可至勞保局或國保局網站，用最新數字精算。）

FIRE之後 絕不可忘的鐵則

最後須提醒一個比股災還可怕的隱形殺手。

當資產池大到一定程度後，在家人眼裡，你就是個活動金庫。以前大家各自為自己的薪水奔忙，財務彼此獨立、互不干涉；現在你不工作就有大筆現金流進來，家裡的財務界線很容易變得模糊。這時請務必牢記：這筆錢是你的命，不是家裡的備用金。

一魚三吃的本金池是你下半輩子的命脈，如果把這筆錢拿去幫家人還債、幫兄弟姊妹創業，或是填補另一半的資金缺口，就是在拆自己的維生系統。一旦本金縮水，股息跟著減少，你就失去自由了。

因此，要守住自己的資產，不可忘記兩項鐵則：

1. 救急不救窮，本金絕不動：本金這條紅線絕對不能踩，不管家裡發生什麼事，只以質借回來的錢支應，絕對不能動用本金。 2. 共同目標，只用股息：如果家裡要換車、裝修，或者全家出國旅遊，都用「生出來的股息」去支付，絕對不能殺雞取卵賣股票。

請像守護生命一樣守護這臺印鈔機，因為一旦它壞了，沒人會養你。

（本文摘自大是文化出版《我用四年就財富自由》，作者：V大（龔恬永））