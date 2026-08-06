《「我是有錢人」迷思806》投資人更該擔心的可能不是日圓 而是美債或是美元資產

近一週以來，國際金融市場最重要的頭號新聞，便是美、日聯手證實干預匯市，以阻止日圓跌至40年來新低。美國財長貝森特甚至不忘強調，不排除再次聯合干預，並考慮擴大「外國及國際貨幣當局債券附買回交易」（FIMA Repo Facility）機制，讓日本能以持有的美債作為擔保、籌措買進日圓的資金，避免拋售美債而推升殖利率。

美日聯手干預日圓 市場關注匯率保衛戰

根據財經媒體的報導，「通過沽出歐元、提升日圓，美國既平衡了G7貨幣之間的匯率失衡 ，又降低了日圓貶值對美國貿易逆差的衝擊，達致防禦美債危機與實質經濟收益的雙重目標」。

至於這次撐盤的金額，之前曾有測算顯示，日本當局在上周四可能動用美元購入6至7兆日元。這意味著這一輪外匯干預，很有可能接近甚至超越三個月前的紀錄。

關於這次美、日聯手干預日圓的原因，這篇分析文章有非常詳盡的報導，值得讀者們細讀及參考。但筆者認為，這次美日聯手拉抬日圓的舉動，值得投資理財大眾關注的重點有以下：

日圓長期仍承壓？利差與日本債務成兩大關鍵

首先，市場已經看破日本政府（央行）的手腳。因為日圓貶值，已經是「不可逆」的。而任何「逆市場行為」，都只是暫時性的短期結果。長期來說，日圓終歸會回到「長期弱勢」的基本面。

市場人士已經非常清楚，日圓已經落入「因為利差因素所產生的『套利交易（目前美國短期利率比日本高出約2.5個百分點，許多投資人預期Fed將在9月下次會議會升息：市場自然傾向借入低利率日圓，再投資美元或其他高收益資產）』，導致日圓更弱。但是，由於日本政府債務龐大（日本國家債務總額已達1343萬億日元，創下歷史新高，其債務佔國內生產毛額（GDP）比重約為230%至250%之間，在主要發達經濟體中最高），根本不敢升息」的窘境。

且儘管美國財長表示，考慮擴大「外國及國際貨幣當局債券附買回交易」（FIMA Repo Facility）機制，讓日本能以持有的美債作為擔保、籌措買進日圓的資金，避免拋售美債而推升殖利率，但事實上，借錢總是得還的。當用美國公債進行質借的日本央行，必須在到期前用美元償還（除非美國允許日本還日圓或其他資產或計價幣別）之際，日圓勢必逃不掉極大的貶值壓力。

油價、Fed政策與日本投資承諾 左右下一波干預時機

其次，油價的高低、日本真正落實投資美國承諾，以及FED是否升息，都將是美、日是否再度聯手干預日圓的觀察指標。假設油價回穩，至少日本政府沒有「必須讓日圓不要貶值」的龐大壓力。在此同時，當日本央行不用努力賣美債，以支撐日圓的話，美國也不用擔心美債殖利率飆高而與日本政府，合力干預日圓走勢。

簡單來說，當油價平穩或下跌、FED開始升息，以及日本密集地落實投資美國承諾之際，日圓絕無可能沒有下跌的壓力。自然還會引發另一波美、日聯手干預的戲碼。

美債殖利率攀升 才是全球金融市場真正警訊

再者，投資人未來最該擔心的是美元投資資產（美債及美股），而不是單純日圓匯價的高低。這是因為，近期美國30年期美債殖利率升破5.2%，來到2007年以來的新高；10年期美債殖利率也超過4.7%，創下去（2025）年1月來的最高水位。

以往，一旦美債殖利率觸及或徘徊在此水位附近時，壓力往往會開始擴散到其他市場，常常會拖累股市，尤其原油價格走低，進一步削弱油價與美債殖利率的相關性，更凸顯上周長債殖利率飆升所發出的警訊。美債不只是機構短期流動性的重要抵押品，而且從抵押貸款到企業債，美債殖利率決定全球數兆美元債務的借貸成本。

因此就有媒體的社論特別點出：「2026年中期，全球債券市場正釋放出不容忽視的風險信號。歷史經驗顯示，許多金融危機並非始於股市暴跌，而是先從債券市場的信用壓力與利率異常開始。當全球長債殖利率持續上升，金融體系累積的脆弱性也可能逐步浮現。債券市場的警報，或許已經響起」。

投資人如何因應？美股、美債與日圓都須留意

個人也認為，這對投資人來說，絕對不是危言聳聽，而是真有可能發生的先兆。因此，不僅是賺債券價差者，要適時停損、不宜持續抄底，可能連正沉浸在股市高漲狂歡派對中的投資人，也要有居高思維的意識才是。

一旦美債殖利率飆高，將會對全球所有金融市場，造成極為龐大的波動。而這，才是所有投資人最該密切關注的重點。特別是投資於日本股市的人，就算能賺到一定的價差，但換回本幣（台幣）之後，恐怕仍有一定的匯兌損失。

日圓還有甜甜價？赴日旅遊不必過度追求最低匯率

最後，日圓還是有可能再有「換匯甜甜價」。對於想去日本旅遊的人來說，「日圓長期趨貶」反而是個大利多。只是個人認為，由於匯率短期波動在所難免，一旦民眾過於執著於「換匯最低價」，可能反而患得患失，失去了快樂出遊的興致，實在也大可不必。