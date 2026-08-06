巴菲特為何每天花5、6小時閱讀？ 研究揭有錢人與窮人的最大差異

優秀的人和偉大的人，都喜歡閱讀。閱讀可以讓我們安靜地集中心神探討內心，而所有尋找的答案都在內心，只有當我們安靜地獨處時，才能聽到內心的答案。

因此，賢德之人都喜歡利用早晨的時光閱讀，因為不會被任何人打擾。在進入混沌的吵雜世界後，內心的聲音就會因吵雜而無法聽見，但閱讀可以幫助我們找到生活的答案。

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

我們閱讀是為了過上比現在更好、更富足的生活。

實際上，有錢人的閱讀習慣是不同的，《習慣致富：成為有錢人，你不需要富爸爸，只需要富習慣》（Rich Habits, Poor Habits）一書的作者湯姆．柯利（Tom Corley）針對223 名富人和128 名窮人進行閱讀習慣調查，發現有錢人平均每天會花超過30 分鐘讀書。

並且在調查中，有88％的富人表示自己有閱讀習慣，其中原本就喜歡看書的人占86％，而128 名窮人中只有2％會閱讀，在這當中只有26％是喜歡閱讀的。

有近一半的富人表示至少會在上班前3 個小時起床，而窮人只有3％會這樣做；有63％的富人會在通勤路上聽有聲書，但只有5％的窮人會這樣做。

臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）會與網友進行線上讀書會；比爾．蓋茲家裡的書，猶如一座小圖書館，他還會將對書籍內容的想法寫下來。

股神華倫．巴菲特（Warren Edward Buffett）每天會花5、6 個小時看報和閱讀。

全球的成功人士中，有很多都是閱讀狂，韓國歷史上也有很多優秀的人物，他們的共同點就是閱讀，例如世宗大王是有名的愛閱讀，而李舜臣將軍也經常把書帶在身邊。

想提升自己的智慧、修養心性，沒有比閱讀更好的方法了。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)