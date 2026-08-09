為什麼快樂一眨眼就過？發燒、焦慮會改變你的時間感 研究揭大腦感知祕密

我們都看過、聞過、品嘗過、聽過也感受過這個世界，但我們對世界的認識，仍是一大團混亂。現在，各位可以試著將這些數據好好拍打，戳戳看，仔細感受一下、估量一下。

它是大是小？很吵雜嗎？是什麼顏色？你會很驚訝地發現，自己有時候錯得離譜。時間和空間在我們內心的扭曲程度，恐怕連阿爾伯特．愛因斯坦（Albert Einstein）也難以想像。

快樂的時光總是特別短暫。

本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》

我們都會覺得快樂的時光過得很快，但在無聊的數學課時，時間卻慢如龜速。可見人類對時間的主觀感受有非常多的模糊地帶，我們有數個內在的時鐘，有的能與壽命相對應；有的能計算幾分之幾秒這種零碎時間的時鐘，讓我們打網球時能靈敏地回擊時速約161 公里的發球。

我們每天使用的計時機制，是由前額葉經過基底核及黑質，再回到前額葉的神經迴路。

我們的神經衝動以大約每秒1 公尺的速度在迴路中流動，等到回到前額葉時，剛好經過10 分之1 秒，這代表大腦的時鐘「前進了一格」。舉例來說，煮一顆水波蛋需要3.5 分鐘，那麼我們的大腦時鐘就會前進2100 格。

關於這個迴路最有意思的是，當我們需要判斷經過多長時間時，大腦溫度愈高，運作速度就愈快。1930 年代，心理學家哈德森．霍格蘭（Hudson Hoagland）注意到，他生病發燒的妻子總是高估了經過的時間。

他明明只出門40 分鐘，她卻覺得他去了1 個小時。身為學者，他充分把握妻子生病的時間，並在這段時間設計了一些實驗，證實了她估算的時間都多了大約20％。

她的妻子康復後，他便開始在身邊尋找其他研究對象。在他們的頭部纏繞加熱的布條，發現只要讓腦袋溫度上升，就能讓生理時鐘的速度加快約20％。

腎上腺素也能帶來相同的影響，這也能解釋另一個常見的經驗：緊張焦慮的人總是會擔心一切都來不及。

（本文摘自《生活中無所不在的墨菲定律》作者：理查．羅賓遜 譯者：謝慈)