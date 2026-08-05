綠商標榜單！這家「本土公司」奪冠 光陽工業因電動車在運輸類領先

經濟部智慧財產局5日公布綠商標榜單，近十年統一公司以 2,274 件綠商標申請量蟬聯寶座，顯示本土零售業者也將永續概念融入日常消費的深度防禦策略。此外，光陽工業在「運輸」類別穩坐第一，展現台灣機車品牌在電動載具轉型上的領導地位。

在綠商標數量方面，繼統一公司之後，其次是美商蘋果公司以811 件、與日商任天堂公司263 件分居二、三名，展現國際大廠在綠色布局上的精準狙擊策略。

智慧局說明，所謂「綠商標」係指商標所指定的尼斯分類商品或服務內容具備綠色特質。本報告依循歐盟標準，將綠商標劃分為「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」及「氣候變遷」九大類別。

智慧局今公布「我國綠商標十年全解析─打造淨零時代的隱形護城河」報告深度解析 2016 至 2025 年間共十年的商標申請數據，旨在協助企業於淨零時代透過綠色智慧財產權打造「隱形護城河」，在 ESG 賽道中精準布局。

智慧局指出，近十年來我國綠商標申請量已突破 12.6 萬件，占整體商標申請量的 14.10%，意即每 7 件申請案中就有 1 件具有綠色基因。

在產品類別分布上，「節約能源」（32.34%）、「污染控制」（25.69%）及「能源產品」（19.79%）為支撐我國綠色經濟的三大核心支柱，合計占比近八成。值得關注的是，九大類別中的「氣候變遷」領域已成為焦點，雖目前占比僅約 5.47%，但在 2024 至 2025 年間呈現爆發性成長，兩年內增幅超過 150%，成為未來十年的核心動能。

智慧局表示，在申請人國籍方面，我國籍申請人位居第一，占比高達 76%，顯示本土產業已由早期的「技術進口」轉化為「全面覺醒」，成為綠色轉型的主力。

在個別申請人排行榜上，統一公司以 2,274 件綠商標申請量蟬聯寶座，顯示本土零售業者也將永續概念融入日常消費的深度防禦策略。美商蘋果公司（811 件）與日商任天堂公司（263 件）分居二、三名，展現國際大廠在綠色布局上的精準狙擊策略。此外，光陽工業在「運輸」類別穩坐第一，展現台灣機車品牌在電動載具轉型上的領導地位。

面對淨零競爭，智慧局建議企業應及早盤點產品線中的綠色元素，將減碳技術與綠色商品或服務「商標化」，啟動雙軌綠色護城河布局，方能在全球淨零經濟中贏得先機。