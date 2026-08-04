父親節不只送禮 善用ETF四分法打造退休資產

父親節將至，許多民眾忙著挑選禮物、安排聚餐，但在高齡化社會、通膨持續與市場波動成為常態的環境下，愈來愈多家庭開始思考，與其送上一份短暫的節日禮物，不如替父親規劃一套能陪伴未來數十年的退休資產。富邦投信表示，透過ETF與多元資產配置，不僅有機會參與全球產業成長，更能兼顧退休現金流與資產增值，讓父親節的心意延續至未來每一天。

根據內政部統計，台灣已正式邁入超高齡社會，退休生活可能長達二、三十年。過去不少父親將收入優先投入家庭、房貸及子女教育，退休後卻仍偏好以定存作為主要理財工具。然而，在通膨持續侵蝕購買力下，若資產長期停留於低收益工具，實質財富恐逐漸縮水，因此如何兼顧資產成長、現金流與風險管理，已成為退休規劃的重要課題。近年ETF因具備分散投資、透明度高、交易便利及投資門檻相對較低等優勢，逐漸成為家庭退休理財的重要工具。

富邦投信建議，爸爸的理財計劃可採取「四分法」配置概念，將資金平均分配至不同功能的ETF。約四分之一可布局配息型商品；四分之一配置台股市值型ETF，掌握台灣企業長期成長動能；另四分之一布局美股ETF，參與全球最具代表性的龍頭股的創新與企業獲利成長實力、同時分散台股過度集中風險；最後四分之一則保留作為逢低分批布局及逢低抄底的戰略性資金，待市場修正、擇時分批加碼AI趨勢與半導體等具長期爆發力的利基型產業題材，抑或選擇槓桿型ETF快速掌握逢低加碼契機。「四分法」配置將能兼顧收益需求、資本增值及資產配置彈性。

近期全球金融市場仍受到利率政策不明、AI應用前景及地緣政治等因素影響，市場逢高震盪難免，但長期投資最大的風險，往往不是短線波動，而是因等待最佳進場時點而錯失長期成長機會。富邦投信建議，面對波動可透過定期定額、分批布局及長期持有三大原則，降低進場時點風險，並善用ETF打造兼具收益與成長的「退休投資組合」。

父親節不只是向父親表達感謝的日子，也是重新檢視家庭財務規劃的重要時機。一份能隨時間累積價值的投資規劃，遠比一次性的禮物更具長遠意義。透過及早建立退休資產配置，不僅讓父親擁有更安心的退休生活，也讓家庭財務更具韌性，真正將對父親的愛，化為陪伴未來數十年的禮物。