從少年股神到少年負翁：四貸同堂下 誰為槓桿付代價？

台股搭上人工智慧（AI）浪潮多頭順風車，今年上半年狂飆17,162點或59.2%，在全球股市名列前段班，但7月遭遇資金去槓桿壓力，行情由盛而衰，最低回測半年線，市場傳出融資追繳令萬箭齊發，亦使「四貸同堂」現象持續引發熱議。

證券商及投顧高層指出，大型雲端服務供應商（CSP）延續AI軍備競賽，帶動台股企業獲利上修趨勢未歇，「基本面不是問題」，但行情漲太快、「FOMO（害怕錯過）」氛圍高漲，即使「四貸同堂」影響金融市場有限，股市小白亂用槓桿「All in（全押）」失利後可能衍生的社會問題，仍值得政府正視。

「FOMO」氣氛甚囂塵上

王小明（化名）剛踏入職場幾年時間，眼見台股今年4月隨中東緊張情勢緩解，上演報復性反彈，加上網紅鼓吹無腦買「主動式ETF」、「定期定額買ETF正2」，決定開立證券戶，並透過向銀行申請信貸，及證券商不限用途款項借貸等大開槓桿進場，以求績效最大化。

位居第一線的證券商營業廳主管觀察，類似這種想要槓上加槓大賺多頭行情的案例，不光只有王小明這種股市小白，還包括部分菜籃族甚至口袋有些實力的投資人，主要是見到身邊朋友幾個月就在股市賺到半年薪水，「FOMO」氣氛甚囂塵上，因此透過信貸、房屋增貸、融資等積極進行高槓桿操作。

至於近年來崛起的少年股神，大多出身專業法人背景，透過集資開設投資公司，緊盯公司或產業基本面，並以指數期貨或個股期貨多空雙向策略為主，雖然同樣是拉高槓桿倍數，但操作手法相當靈活，極少採用成本較高的融資或不限用途款項借貸。

股房雙虧 過了今天不敢期待明天

社群媒體Dcard則有網友貼文稱，2024年初用新青安「FOMO」買房，在央行祭出打房措施後，最新實價登錄已跌價約一成；另一方面，5、6月將高利活存及定存解約近200萬元「FOMO」追主動式ETF，還質押出來再加碼，目前已虧損三成以上，「股房雙虧，每天日子渾渾噩噩」。

歷經台股數次多空循環資深營業員直言，「水能載舟，亦能覆舟」，適當採用槓桿放大投資報酬無可厚非，尤其本波AI紅利行情仍有可為，定期定額買進市值型ETF或AI產業龍頭股，應有不錯報酬可期，但若槓桿用到極限或以短線當沖等投機方式買賣，「小心遭到反噬」。

隨股市過熱跡象浮現，加上央行、金管會等主管機關開始密切關注相關風險後，多家中大型證券商自5、6月起陸續採取暫停或限制不限用途借款額度，提供股票擔保借款或融資證金公司亦大幅調高質押專案利率，以因應行情突然反轉。

證券商主管普遍認為，「四貸同堂」風險落在銀行端而非證券端，整體來看，目前仍在可控範圍，但這波AI多頭行情讓不少股市小白以為「拉回買進穩賺不賠」，缺乏風險意識，甚至偏好無本當沖，對於違約交割引發的信用負面效應毫不在意，後續衍生的社會問題，才是政府亟須正視的問題。