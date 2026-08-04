趁鬼月可撿便宜？8／13鬼門開 命理師教民俗月購屋省錢術

今年農曆七月初一「鬼門開」，國曆落在8月12日深夜11時，鬼門關則為9月10日。命理師楊登嵙提醒，民俗雖忌諱鬼月搬家、入宅、動工、開市與結婚，但因看屋買氣清淡，反而是購屋議價、趁勢採購家具家電的最佳時機，掌握訣竅就能省下一筆可觀開銷。

楊登嵙指出，農曆七月看屋買房的人潮會明顯減少，屋主與建商心裡著急，議價空間隨之放大，此時出手談判最容易談到理想價格，等到下訂、簽約完成，鬼月也差不多結束，農曆八月再挑良辰吉日過戶、喬遷入宅，順順利利住進新家。

在裝修動工方面，楊登嵙建議，若在農曆六月底前購屋，可提前選定吉日吉時祭拜地基主，並以圓鍬或鐵鎚在房屋四個角落各敲3下，象徵六月已「動工」，即使七月持續施作也無妨；若是農曆七月才下訂購屋，則可利用這段時間先請設計師規畫丈量、請廠商估價，待農曆八月吉日再正式動工。

楊登嵙也提醒，鬼月期間搬家喬遷需求銳減，家具行與家電賣場常趁勢推出促銷檔期，消費者不妨把握時機一次議價下單，待房屋裝修完成後再將家具家電送入新家，即可省下一筆可觀費用。