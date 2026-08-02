保險小百科／變額型年金險 退休規劃優選

投資型保險商品是結合保險及投資的商品，本質上具有自負盈虧且不保證收益的特性。商品分為投資型人壽保險及投資型年金保險，差別在於有無壽險保障，投資型年金保險的特色是沒有壽險保障，而提供被保險人生存年金之保障。

投資型年金保險商品有變額年金險，變額年金險與一般傳統年金險最大不同在於，變額年金險則是保戶可以自行選擇投資標的，保單帳戶價值會隨著投資標的績效有所增減；年金累積期間，可透過投資標的累積保單帳戶價值，待一定期間後可一次領取或分次領取年金。強調年金給付功能，適合做為退休規劃。

此外多數保險公司會為投資型年金保險提供加碼回饋，可能是在繳交保費年度內依保險費乘上加值比例額外提供一筆回饋金，或者是在特定條件下按保單帳戶價值的比例提供回饋金等，額外撥入保戶帳戶的獎勵金額。