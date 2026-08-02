專家教你保／爸爸們建「保」壘 滾動式配置

8月專屬父親的節日，除了挑選禮物表達心意，別忘了替爸爸補足「長久保障」。

爸爸通常是家庭主要經濟支柱，隨著人生階段改變，面臨的責任與風險益發重大，保險規劃應依家庭結構、財務狀況及健康需求適時調整，才能在風險來臨成為家庭最堅實的防護。

各年齡父親，有不同的保障規劃重點，在25至40歲時，建議優先建立壽險、醫療險、意外險及重大傷病等基本保障；41至50歲則要適時補強重大傷病、癌症及醫療保障；至於51至65歲著重醫療保障、重大傷病及長期照護規劃，這樣才能確保人生每個階段，都能因應不同的風險，提供最佳防護。

針對不同人生階段的爸爸，需注意的保障重點各有不同，以25至40歲的年輕爸爸來看，多半正值成家立業、育兒及事業起步階段，家庭收入高度依賴工作能力，一旦因意外或疾病中斷收入，將直接影響家庭生活，建議優先建立壽險、醫療險、意外險及重大傷病等基本保障，並視需求及預算規劃失能險，及早建構完整的家庭風險防護網。

41至50歲的爸爸處於事業高峰期，除房貸和子女教育支出，也可能肩負照顧父母的責任，成為典型的「三明治世代」，隨著年齡增長，重大疾病與慢性疾病風險逐漸提高，建議重新檢視既有保單，適時補強重大傷病、癌症及醫療保障，並確認壽險保障是否足以支應家庭未來數年的生活開銷，降低突發事故衝擊家庭經濟。

51至65歲的爸爸，人生重心逐步轉向退休規劃，醫療及長期照護需求持續增加，此時應著重醫療保障、重大傷病及長期照護規劃，並同步檢視退休金準備及資產傳承安排，降低退休後因健康風險帶來的財務壓力，讓退休生活更自在舒心。

完善的保險規劃並非一勞永逸，而是應該隨著人生不同階段進行滾動式調整，建議每年或結婚、生子、購屋、升遷及退休等重要人生轉變時，重新確認保障額度是否符合現階段需求，才能夠讓保險轉嫁風險的功能真正發揮。

（本文由台灣人壽干城通訊處業務經理李柔瑭提供，記者任珮云採訪整理）