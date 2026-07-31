保險業界唯一 凱基人壽連兩年獲「台灣永續投資獎」四殊榮

全球淨零轉型加速，金融業已是推動產業低碳轉型的關鍵力量。凱基人壽實踐責任投資有成，在2026年「台灣永續投資獎」一舉囊括四項大獎，為保險業唯一連續兩年勇奪四大獎的壽險公司，包括獲得最高榮譽「影響力投資」金級、「機構影響力」壽險組楷模獎，以及「股東行動」銀級與「企業議合」銅級肯定，穩健邁向「2045年全資產組合淨零」目標。

亮眼成績背後，是環境友善、社會共融及永續治理息息相關的具體作為。凱基人壽嚴格把關客戶與股東的每一分錢，2025年更新責任投資政策後，明確排除投資涉及環境污染、社會爭議或公司治理不良的企業，讓獲利與永續共好並進。此次獲得「影響力投資」金級最高榮譽，關鍵在於將資金導入能實質改善環境的項目，創造有感的永續價值。截至2025年底，凱基人壽已投入18.4億元支持國內再生能源電廠，年綠電產能超過34萬度綠電；另投入311.8億元於綠色及永續債券，涵蓋風電、綠建築與水資源管理等產業，估計每年創造逾36萬噸減碳效益。

「減碳」是凱基人壽的重要投資方針之一，團隊導入PCAF（碳核算金融聯盟）方法學進行投資組合碳盤查，並以國際通用標準管理資產減碳路徑，積極管控對高碳產業的曝險。除降低高碳曝險，凱基人壽也以「能源轉型」與「普惠金融」雙軸推動影響力投資，回應台灣社會與環境挑戰，建立可衡量之影響力投資框架。這份創新與堅持，讓凱基人壽2025年高碳產業的投資比例降至11.55%，已連續五年下降；綠色暨永續投資金額達448.5億元，顯示永續投資已實際影響投資組合結構。

凱基人壽積極響應國際永續趨勢，自主依循聯合國責任投資原則，由董事會轄下永續暨誠信經營委員會督導，將永續價值及氣候風險納入投資決策；並協力母公司凱基金控（2883）於2025年通過SBTi審查，確認減碳路徑規劃符合科學基礎減量目標，進一步推動2045年全資產組合淨零碳排藍圖，將ESG指標直接納入總經理績效與薪酬設計中，讓永續承諾真正落實於業務決策。

凱基人壽積極發揮機構投資人影響力，2025年針對未上市櫃投資案行使股東行動，引導投資對象於合約中納入永續相關條款，從源頭帶動產業低碳轉型，並主動與被投資企業經營層探討氣候變遷的風險與商機，提升治理品質與營運韌性。凱基人壽持續以「我願意+1」行動文化結合「數位、創新、永續、金融」四大策略，將永續承諾轉化為可量化、可追蹤的綠色行動，為台灣永續未來貢獻關鍵的金融力量。