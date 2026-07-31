媽媽生前把4千多萬分存子女帳戶 過世後算誰的？法院揭認定關鍵

父母為了方便理財、管理資金，將存款放在子女、媳婦甚至孫子名下的情況並不少見。不過，這些錢究竟是帳戶持有人的財產，還是只是「借名存放」？一旦被繼承人過世，往往成為家族爭產的導火線。最高法院一則判決指出，判斷這類存款是否屬於遺產，不能只看帳戶登記在誰名下，而是要回歸資金實際歸屬及控制情形認定。

此次案件中，一名母親過世後，繼承人因遺產分割對簿公堂。其中一方主張，母親生前將大筆資金分別存放在子女、媳婦及其他家人的帳戶，這些帳戶只是借名使用，裡面的存款、保險金及相關款項都應列入遺產，由全體繼承人依法分配；另一方則主張，部分款項早已由母親生前贈與，因此不屬於遺產。

一、二審法院認定，部分帳戶確實屬於母親借名使用，因此將相關存款列入遺產；但對於部分登記在其中一名子女及其家人名下的帳戶，則認為沒有足夠證據證明也是借名關係，因此沒有納入遺產範圍。

不過，最高法院並未直接認定這些存款究竟屬於誰，而是認為原審對相關事實調查仍有不足，因此廢棄原判決並發回更審。最高法院指出，如果已有相當證據顯示，被繼承人生前長期借用多位家人的帳戶存放資金，法院就不能僅因部分帳戶登記在特定子女名下，便直接認定與借名無關，而應綜合所有證據調查，再判斷是否屬於借名關係。

換句話說，這起案件真正的爭點，不是帳戶掛在誰的名下，而是這筆錢到底是借名保管，還是生前已經完成贈與。

最高法院認為，不能只憑戶名認定財產歸屬，而是必須綜合各項證據，包括資金是由誰提供、款項由誰存入、存摺及印章由誰保管、平時由誰實際管理及使用帳戶、提款或轉帳由誰決定，以及是否有明確證據證明被繼承人生前已將款項贈與特定人等，才能判斷真正的財產所有人。

舉例來說，如果長輩只是因年紀大、行動不便或其他因素，借用子女帳戶存放自己的資金，且存摺、印章及資金運用仍由長輩掌控，即使帳戶登記在子女名下，也可能被認定只是借名帳戶，存款仍屬於被繼承人的遺產；反之，若有足夠證據證明長輩已明確表示要將該筆款項贈與子女，並完成交付及處分權移轉，則該筆財產就可能不再列入遺產。

最高法院也提醒，遺產分割採取的是「整體分割」原則，而不是逐項財產個別處理。只要遺產範圍尚未完全釐清，例如仍有部分存款是否屬於遺產存在爭議，就可能影響整體遺產分割方式，因此法院必須先確認所有遺產內容，再決定如何分配。

這起判決也提醒許多家庭，帳戶登記名義並不等於財產所有權。若長輩生前確實有借用家人帳戶管理資金，建議妥善保存金流紀錄、存摺保管情形或相關書面資料；若是真正打算將財產贈與特定家人，也應依法完成贈與程序並留下明確證據，以免日後因舉證困難，引發繼承人之間的遺產糾紛。