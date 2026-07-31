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SpaceX傳供應鏈去中化　台廠：要求增加海外生產比重

中央社／ 記者鍾榮峰台北31日電
日媒30日報導美國火箭與衛星製造商太空探索科技公司（SpaceX），正著手打造NCNT（非中國、非台灣）供應鏈。路透
日媒30日報導美國火箭與衛星製造商太空探索科技公司（SpaceX），正著手打造NCNT（非中國、非台灣）供應鏈。路透

日媒30日報導美國火箭與衛星製造商太空探索科技公司（SpaceX），正著手打造NCNT（非中國、非台灣）供應鏈，以降低台海局勢緊張時造成供應中斷的風險。相關台廠供應鏈高階主管接受記者詢問透露，SpaceX的確要求增加海外生產比重，但仍需時間進行。

日經亞洲（Nikkei Asia）30日引述多位消息人士說法透露，由馬斯克（Elon Musk）領導的SpaceX正採取措施，確保中國不會對公司營運或供應鏈產生影響，保障對美國國安至關重要的技術生產。SpaceX正著手打造所謂的NCNT供應鏈，降低供應斷鏈風險。

供應鏈台廠主管今天接受記者電訪透露，SpaceX要求增加海外生產比重，並希望供應鏈避免採用中國製零件，這名主管表示，公司已經擴增在東南亞的產線。

他進一步透露，馬斯克主導的特斯拉（Tesla）可能也正進行業務調整，大方向是採用中國當地供應鏈零配件並在地生產製造的特斯拉車款，與中國以外生產製造的特斯拉車廠，做出區隔。

華爾街日報引述知情人士披露，特斯拉部分高層接獲通知，要求為中國業務的分拆做準備，以利可能與SpaceX合併，主要是遷就SpaceX為美軍重要承包商，切離中國業務避免敏感的利益衝突。

台廠積極切入SpaceX供應鏈，法人分析，相關低軌衛星供應鏈台廠包括昇達科、啟碁、華通、信錦、穩懋、晶技、公準精密、達發科技、同欣電、友訊等。

SpaceX 供應鏈 去中化

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