《「我是有錢人」迷思805》投資理財別只看報酬率！從銀行保單、槓桿投資…避開5大陷阱

上週，有三則筆者認為，跟投資理財（包括醫療支出）有關的新聞及訊息，值得提醒大眾們了解及深思。

夫妻控銀行誘貸款投保

其中一則是台中市經營貿易公司的陳肇銘夫妻，指控國泰世華銀行理財專員違法誘導高齡客戶貸款投保金額高達148萬8000美元（約近新台幣5000萬元）的保單，透過精心設計的騙局，讓夫妻兩人一步步踏入陷阱！張耀中不僅呼籲金管會立案調查，並要求國泰世華銀行撤銷保單、全額退費。

對此，國泰世華銀行則回應說，此案招攬時，已經KYC（認識客戶）程序，充分瞭解客戶投保目的、財務狀況、保險需求及風險承受能力，並完成商品適合度及保費負擔能力評估，另已完成商品說明、風險提露等程序，查無客戶所稱行員以高獲利誘導投保或勸誘貸款購買保險；且金融消費評議中心亦認定招攬程序並無客戶所述情事。

韓國年輕散戶借貸買股

另一則外電報導說，韓國有年輕散戶，為了能在首爾買房而借錢投入股市，槓桿一度高達15倍。開始時，投資是有賺錢，之後則是倒輸，讓財富瞬間「歸零」。但據報導，這些年輕人似乎並不以為意，更表示「等到借到錢，還是為再繼續投入股市」。

最後一則，是心臟內科名醫在其臉書上，PO出一篇由AI整理的「披著白袍的掠奪：當心導管成為美國醫療詐欺的工具」文章。文中特別提到「回顧這些驚心動魄的案例，聯邦檢察官在起訴時，總是不斷強調一個核心觀念是「醫療執照不該變成偷竊與傷害的工具」。

關於第一則與投資糾紛有關的新聞，財經專家王伯達，便在其臉書上發言。文中引用行為經濟學家Uri Gneezy所做的一個，名叫「賄賂自己（Bribing the Self）」的研究實驗，其結論簡單來說就是：先知道佣金的顧問，是戴著有色眼鏡去看商品的。他會不自覺地替 A 找理由，像是「A 的波動比較低，對客戶來說其實比較安全」，然後真心相信這個結論。他不覺得自己在說謊，因為在他的腦袋裡，那真的不是謊話。

王伯達也同時指出，這並不是金融業獨有的現象。因為美國的研究估計：過度醫療一年浪費約2,100億美元，有拿藥廠報酬的醫生，開藥模式明顯和沒拿的不同；但當記者拿數據去問這些醫生，他們的回答是：我是為了病患的最佳利益。而他們在說這句話時可能是真心的。

針對案例一，王伯達提供了兩項建議。但，個人仍有不少補充之處如下：

收佣金行為不只發生在金融業

首先，不能只問理專或銷售人員的「佣金多少」，還要參考其他可能誘因？因為理專或銷售人員的收入，不只有佣金，還包括各種由代理銷售（例如銀行或保經公司）或商品發行（保險或基金公司）機構所提供的各種名目的獎金（包括金錢或獎品、免費旅遊等）。

而這，也是許多理專或銷售人員，敢直接退佣的重要關鍵。因為就算理專或銷售人員不拿佣金，只要他（她）的銷售量大，一樣可以拿到不少的其他業績獎金或獎品。

更何況，所謂的「佣金」，並不一定只是初次銷售」的佣金，有些金融商品（例如保險商品）會提供大於一年，甚至可能是終身的佣金。等於是投資人（保戶）繳的越久，業務員領的越多。

且不要以為，收受佣金的行為，就只會出現在金融投資領域，不可能出現在其他行業，例如非常專業且救人的醫療產業。上述新聞最後一例，就明顯提醒一般大眾：不要以為醫師的專業建議，就一定不牽涉到任何佣金收入的好處，且對病患絕對是「有百利而無害」。

投資理財靠理性判斷

其次，這世界上最容易騙到你或害你的人，絕對是最親近你的人。投資理財不是「還人情」，而是靠理性判斷。而對方之所以能夠騙到或害到你，原因就只有一個：你徹底相信他的話，而不會理性地思考及質疑。

簡單來說，根據「交情」所進行的投資理財決策，根本不是真正的投資理財，而只是「為好朋友捧場」。正因為如此心態，未來若投資理財有任何虧損，個人認為還真的「怨不得他人」。理由很簡單，這筆交易並非「買賣」，而純粹是「人情」。

第三，不要以為專家，就一定不會為了利益而騙人。以案例三為例，就突顯出就算是專業人士，在龐大商業利益與專業判斷及道德良知之間，有時還是一場難以抉擇的天人交戰。這也是筆者長期以來，不斷呼籲民眾在就醫時，千萬要有「拒絕自費醫療」意識的重要關鍵。

第四，任何投資理財決策，絕對不能只看投報率，必須同時參考風險高低。筆者不得不說，有非常多的民眾，對於任何投資理財標的，從來就只看其「投報率很高」，卻完全不在意，或根本忽視其風險。

所以很常見的狀況是：投資賺錢時，當事人「非常滿意及高興」，等到投資產生虧損或不如自己的預期時，就開始要求「退費」，或是控訴自己是「被人所矇騙」。

最後，雖然獲利時，收益也能夠同步增加。但投資本就有風險，所以，任何投資都不要「槓桿投資」（或任何形式的槓桿投資，例如期貨、選擇權或正二、反一等標的）。以案例一或案例二來看，全都動用到槓桿投資。但實際上，那根本就是把投資風險「再放大」。

特別是以第二則新聞為例，這些高槓桿投資失利的年輕投資人說到底，是該控訴借他錢的券商？賣高風險商品的金融機構？教他槓桿操作的網紅或「專家」？還是他自己「有夢最美」的貪心？！