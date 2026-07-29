悲慘媳婦慘遭公公砍死！未離婚「外遇丈夫仍具繼承權」律師急喊家屬1招反制

新北市中和區26日發生震撼社會的公公殺媳案；34歲張姓女子下班後前往公婆住處欲接回4歲女兒時，於樓梯間遭66歲張姓公公持雙刀狂砍頭頸部數十刀慘死。死者弟弟指控，公公案發前以「帶孫女吃飯」為由誘使姊姊前來，疑似早有預謀；且姊姊生前不僅要忍受丈夫長年外遇同居小三，還常遭公公伸手要錢、言語性騷擾與誣指抹黑。

姊姊日前好不容易分居並準備離婚，沒想到剛跨出重生的第一步，竟在接女兒時遭遇不測。

這起人倫悲劇隨後引發法律界關注，網紅律師「法老王」王至德在臉書粉專揭露死者生前的艱辛處境...

他指出，張女的丈夫不僅外遇與小三同居，甚至連每月5,000元的子女扶養費都不願支付，連家庭聚餐都帶小三同行；而公公不工作又頻繁向張女討錢，遭拒後便展開言語霸凌，甚至前往其工作地點騷擾。

張女因單親照顧壓力，不得不將女兒托給公婆帶，最終卻在接小孩時遇害，若死者生前能有足夠支援系統，或丈夫能負起責任，或許就能避免這場悲劇。

除了家暴與犯罪過程，王至德律師更點出背後極具爭議的法律議題。他感嘆，張女遇到凶惡的公公已經極為悲慘，但更殘酷的是，由於張女在案發前尚未正式完成離婚手續，該名長年外遇、不給扶養費的丈夫，在法律上依然具備合法配偶身分，「居然可以繼承她的遺產！」

面對此一法律漏洞與道德不公，王至德律師為死者及其家屬感到無比痛心，並緊急呼籲死者的父母、兄弟姊妹等至親家屬，務必趕緊「找到家事律師」協助，透過專業法律途徑採取具體行動，以阻止外遇丈夫順利繼承張女的遺產。

此外，針對犯案公公事後自稱患有精神疾病，王至德律師質疑其疑似想藉此尋求減刑或避責，並嚴正表示希望犯錯的人最終能受到應有的法律懲罰。

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