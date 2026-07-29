單身族、頂客族注意！三讀刪兄弟姊妹特留分不再能強分遺產…律師提醒：不是取消第三順位繼承權

針對立法院三讀修正通過民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分的規定，律師蘇家宏於影音內容中表示，這項修法對單身族群與頂客族群影響最為深遠。

過去在傳統法定繼承順位下，若單身或頂客族無子女且父母已過世，兄弟姊妹即為法定繼承人；即便預立遺囑將財產指定留給特定親友，兄弟姊妹仍可依法主張特留分，如今修法刪除該規定後，將能實現真正完全的「遺囑自由」。

蘇家宏詳細解析修法後的實務應用與常態誤解：

首先，單身族群在修法後只要透過白紙黑字的自書遺囑，將財產指定給自己所愛的人，兄弟姊妹便無法再依特留分規定爭奪遺產；

其次，頂客族因無子女，若父母不在，遺產依法係由配偶與兄弟姊妹共同繼承，頂客族若欲將全部財產留給配偶，必須透過遺囑明確交代，且建議務必寫明「若配偶先於自己過世時」的預備繼承條款，避免遺囑因執行對象不在而失效，導致財產最終仍流回兄弟姊妹手中。

蘇家宏特別提醒，刪除特留分並不等於取消兄弟姊妹的第三順位繼承權... 若民眾沒有預先寫好遺囑，當事故發生時，法律依然會按照法定繼承順序，將遺產分配給兄弟姊妹；此外，本次修法僅刪除兄弟姊妹的特留分，直系血親卑親屬（子女、孫子女）、父母與配偶的特留分依然存在，且兄弟姊妹間互相扶養的法律義務亦未隨之廢除。

針對遺囑效力與法令銜接，蘇家宏指出，修法通過後尚需等待總統公布並經過緩衝期（通常為公布後半年正式施行），在此空窗期內，人必須「好好活著」、讓遺囑在法令正式生效後才發生執行效力，才是最穩妥的做法；若民眾於空窗期前有防範需求，可於遺囑中載明剝奪繼承權的具體事由。

遺囑寫作只需親自簽名並註明年月日即具備法律效力，亦可透過拍照錄影或尋求公證人見證加強真實性，讓個人財產得以完全按照主觀意願處理。

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