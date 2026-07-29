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出國遇航班取消怎麼辦？旅遊保險成颱風季避險利器

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

暑假旅遊旺季來臨，不少民眾安排海外行程，但正值颱風季，航班延誤或取消的情況時有所聞，不僅可能打亂旅遊計畫，也可能增加交通、住宿等額外支出。產險業者提醒，民眾出發前除留意天候與航班資訊外，也可依自身需求投保旅遊綜合保險，以降低突發事件帶來的財務損失。

泰安產險提供極具便利性的網路投保管道，從出發前75天至出發當天1小時前，民眾可藉由泰安官網點選「旅行綜合保險」套餐專案與DIY自由配，迅速完成投保。以30歲民眾赴國外旅遊5天為例，重視高額保障者可選「海外套餐C」方案，保費1,097元，內容包含1,000萬旅平險、90萬海外突發疾病住院醫療、班機延誤每滿4小時以上補償5,000元、每次事故最高賠償10,000元（保期內最高賠償兩次事故合計20,000元）。針對追求高CP值小資族，則可選擇「海外套餐A」方案，保費僅244元，雖然調降了各項保額，但核心保障項目依然涵蓋，讓預算有限的旅客也能安心出遊。

業者指出，旅遊保險除提供意外傷害保障外，旅程延誤、班機取消、行李遺失等旅遊不便險，也是旅客近年較為重視的保障項目，可協助分攤因突發狀況衍生的額外支出。不過，各家保單的理賠條件、等待時間、補償金額及除外責任皆有所不同，投保前仍應詳閱保單條款，確認保障範圍是否符合自身需求。

此外，部分旅遊保單也提供海外緊急協助服務，包括醫療諮詢、緊急醫療轉送、協助處理醫療費用、護照或行李遺失協尋等服務，對於前往海外旅遊的民眾而言，可在突發狀況發生時提供必要支援。

隨著暑假出國人潮增加，加上颱風季天候變化快速，產險業者建議，旅客除應密切注意航空公司及中央氣象署發布的最新資訊，也可視旅遊天數、目的地及預算規劃適當保險保障，以降低旅程中可能面臨的風險。

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