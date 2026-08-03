AI會有自我意識嗎？人工智慧下一步邁向「規畫型」從回答問題、生成內容走向自主決策

一旦放手讓AI 介入人類世界，它可能在無需人類參與或指導的情況下，以我們難以想像的規模與材料建造世界。

新型的AI能夠進行規畫

近來，AI 研究者開始認真研究一項計畫：賦予機器「扎根性」──即讓機器的表現能夠與實際現實之間建立可靠的關聯──同時也包含記憶與對因果關係的理解。新的技術方法正在提升這些能力，而進一步的發展無疑將接踵而至。

本文摘自《AI創世紀》

所有這些進展將促成一個終極目標：打造出新型的AI──不僅能夠詮釋我們的現實世界，還能夠在其中進行規畫。

相較之下，如今的系統是依靠相關性的線性方式輸出答案，它們無法在內部建立一個未來行動的模型或原型，而且它們對因果關係的概念也才剛剛起步。同樣地，如今的遊戲型AI，只能在高度抽象且有限的數位框架內預測其動作可能造成的結果。

所謂的「規畫型機器」將需要結合大型語言模型的語言流暢性，與遊戲型AI 所採用的多變量、多步驟分析，並超越這兩者的能力。

一個基於這種新型AI 分支構建的模型，將能以極快速度根據對現實的因果關係做出同步且極度複雜的處理，不斷重複檢視各種選項，接著選擇其中一種來採取行動。這種「完美規畫者」的出現，可能會比我們預期得更早；而如何適應它，已成為研究者當前的優先任務。

AI需要發展「感知屬性」

然而，這項發展也可能帶來複雜的副作用。舉例而言，機器若要進行完美規畫，所需的將不僅是普通的圖樣辨識能力，還必須先發展出一系列針對某個物體的感知屬性，接著再形成一種穩定的概念，也就是該物體的核心本質──這正是十八世紀德國哲學家伊曼努爾．康德（Immanuel Kant）所稱的「物自身」（das Ding ansich）。唯有達到這種層次的理解，才可能讓機器預估某個物體的未來行為，並進一步得出它應該如何被對待的結論。

再以西洋棋為例：藉由學習「皇后」這個棋子的核心屬性──亦即構成皇后價值的關鍵變數，以及支配其移動的規則──AI 程式AlphaZero 得以推導出在何種情況下應保護皇后，以及何時應將其犧牲的結論。這些結論，甚至連西洋棋大師都未曾得出過。

就AI 看待現實的方式，它所接觸的每一個對象，無論大小或表面上是否重要，都可能被賦予某種同等卻難以預料的重要性，並型塑成AI 對世界的理解。十七世紀的法國數學家暨哲學家勒內．笛卡兒（René Descartes）曾深入探討感官的本質，他最終認為感官並非人類智慧的副產品，而是來自「一種與我有別的實體」。

換句話說，感官讓我們得以接觸物質現實，也促使我們意識到：現實是某種獨立於感知者之外的存在。無獨有偶，十九世紀初期的德國哲學家黑格爾（G. W. F. Hegel）指出，兩個個體之間要能達成相互認知，前提是每一個個體都能保有獨立的自我認知。

「如果想要得到一個完全客觀、不帶主觀解讀的經歷，就只能請一塊石頭來寫自己的自傳了。」美國數學家暨哲學家阿爾弗雷德．懷德海（Alfred North Whitehead）曾如此寫道。現今的AI 並不具備懷德海所說的「不帶主觀解讀的經歷」，而是恰好相反：不帶主觀經歷的解讀。它們所展示的行為，彷彿早已對這個世界擁有比實際經歷更多的理解。

AI將具備「自我意識」

但隨著AI 逐步獲得扎根性與規畫能力，這種狀況可能會改變；AI 有可能開始像人類一樣，將「經驗」與「理解」相互結合在一起。

此外，為了能在任何情況中更準確地規畫下一步，AI 可能會逐漸發展出儲存自身過往行為而形成的記憶，這也可說是主觀自我的基礎，某種程度上的「自我意識」（目前的AI 系統尚不具備這類記憶。它們並不需要以主觀方式「知道」自己曾經嘗試過某個行動；它們只需要知道該行動在未來成功的機率）。

隨著時間推進，我們應該可預期AI 將會開始對歷史、宇宙、人類的本質，以及智慧機器的本質提出自己的看法，並在這過程中逐步發展出初步的自我意識。

（本文摘自《AI創世紀》作者：亨利．季辛吉（Henry A. Kissinger）, 艾力克．施密特（Eric Schmidt）, 克雷格．蒙迪（Craig Mundie）譯者：陳冠吟)