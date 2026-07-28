人格會遺傳嗎？心理學揭「天生壞種」真相：基因與教養都不是唯一答案

天生「壞種」？環境也有責任

很多人都想知道「人格是否會遺傳」。暗黑人格也會遺傳嗎？人格受到遺傳影響的程度究竟有高？還是說這取決於成長的環境？還有，暗黑人格會隨著年齡逐漸加重嗎？還是會降低？關於這部分的問題，過去也有許多相關的研究。

自古以來，「人格取決於遺傳還是環境」一直是研究上的一大問題。而這個問題與保留優良遺傳特徵，以提升人類品質為目標的優生學歷史密不可分。甚至，心理學的歷史也和優生學有著十分密切的關係。

在心理學當中，與優生學具有明顯相關的概念就是智力。二十世紀初，法國的比奈（Alfred Binet）首次創建智力測驗的時候，優生學的想法早就已經在社會上廣為流傳。美國印第安納州的州議會在一九○七年通過了優生絕育法，之後，美國有三十個以上的州都制定了相同的法律。這些法律允許針對罪犯、智力發展遲緩者、癲癇患者、強暴犯、酗酒者、吸毒者、梅毒患者、性倒錯者等對象實施強制性的絕育手術。

本文摘自《惡の本質心理學》

日本國內也分別在一九四○年制定國民優生法，在第二次世界大戰後的一九四八年制定優生保護法，並開始實施強制性的優生手術。直到一九九六年，日本才廢除了這項法條。

隨著優生學的積極推廣，學者們開始注意到智力測驗。智力測驗可以計算出智商（IQ）後，許多進行優生學研究的研究人員，便開始透過這項測驗來推動研究的進展。

佛洛伊德開創精神分析學

心理學普遍認為人格取決於環境，而不是遺傳。其中一個主流是精神分析學。進入二十世紀時，佛洛伊德開創了名為精神分析學的全新學問。佛洛伊德認為人類的大腦中有個領域名為潛意識，且我們的行動則深受潛意識的影響。

之後，精神分析學逐漸發展出多種理論，比如潛意識領域的本我、有意識的自我，以及跨越本我與自我、有著內化規範的超我等。精神分析學的重點在於出生後至幼兒時期的親子關係等經驗，而不是遺傳因素。幼兒時期所遭遇的問題會被內化在潛意識領域之中，並在成長之後再次出現。從這個層面來說，就已經表明了心理學所主張的是環境主義理論，而非遺傳性理論。

另一個主流是「行為主義」（Behaviorism）。一九一二年，美國的行為主義心理學學者華生（Watson），首次在哥倫比亞大學舉辦的演講和初期論文中提出名為「行為主義」的想法。他擺脫了當時以有意識經驗作為核心報告的心理學主流，主張應該只把可能觀察到的行為視為研究對象，就像研究動物一樣。

行為主義也在之後衍生出各式各樣的理論。斯金納（Skinner）的「激進行為主義」（Radical Behaviorism）則認為，行為主義的研究不僅適用於可觀察到的行為，同時也適用於意識和認知方面的研究。這種想法稱為「行為分析學」（Behavior Analysis），研究方向可說和精神分析學完全相反。可是，就根本而言，行為主義所關注的行為也是源自於環境，而非遺傳。

行為主義：人格並非與生俱來的預設值

在華生主張的行為主義當中，所謂的人格是經過長期的實際觀察所掌握到的各種人類行為的整合。人格是習慣進一步被系統化的結果，並非與生俱來的預設值。剛出生時，每個人的人格幾乎沒有個人差異，然後，人格會隨著出生後的經驗學習、習慣養成，以及對環境的適應方法而逐漸改變。經過累積後，就會形成人格上的個人差異，這便是華生行為主義的想法。

華生在其著作當中寫了這麼一段話：「只要給我一打健康的嬰兒，和專門用來培育他們的特殊環境，那麼無論他的才能、喜好、性傾向、能力、資質或家族血統如何，我都能從中隨機挑選一人，將其訓練成醫師、律師、藝術家、公司經營者──甚至是乞丐或小偷」。有時引用這段話的目的是反映心理學家認為環境能夠控制一切的傲慢想法，可若以當時席捲全球的優生學來說，這段話似乎是為了挑戰那些「理所當然」的理論。

再次轉而關注遺傳

到了二十世紀後半，以行為主義為基礎的心理學和精神分析學逐漸普及。當時普遍認為，若孩童的發展不如預期，便是父母的教養方式不恰當所致，先天因素反而遭到了低估。

一九五○年代，紐約的心理學家湯瑪斯（Thomas）和闕斯（Chess）開始了某項研究計畫。這項研究以八十五個家庭，共計一百三十三名孩童為對象，從孩童出生未滿三個月便開始調查，並一直持續追蹤至二十歲之後。這項研究計畫針對孩童的氣質類型提出了重要的研究報告，透過報告結果發現，氣質類型的形成未必全都是環境因素所導致。

無論父母是什麼樣的，孩子都有一定的機率會在出生不久後便開始出現生活不規律、對刺激反應強烈、需要花費較長時間適應新環境的變化等特徵，這對父母而言便是比較難帶的氣質。

根據孩子狀況調整教養方式

有些人的第一個孩子比較難帶，也有些人的第一個孩子帶起來很輕鬆，反而是第二個孩子比較不好帶。據估計，大約有一○％左右的孩子是比較難帶的類型。研究還發現，在辨識出這種較難照顧的氣質之前，並沒有從父母的教養方式以及與孩子的互動間觀察到任何特別之處。

當時的父母都十分相信精神分析學的觀點，也就是「孩子的問題源自於父母的教養方式」。因此，當孩子難以教養時，有些父母會感到沮喪，也會產生極大的壓力，因為他們不知道自己的教養方式哪裡不對。可是，研究結果並沒有顯示父母的教養方式會導致孩子難以教養。與其認為「就是因為用這種方式教養孩子才會變成這樣」，不如換個思路，也就是認為「父母應該要根據孩子的狀況跟特質來調整教養方式」。

之後，社會的觀點便逐漸轉向，開始認為人格並非僅取決於環境。到了二十世紀後半，便逐漸發展出「行為遺傳學」（Behavioural Genetics），這是誕生於行為心理學與遺傳的遺傳學之間的跨學科領域的學問。

（本文摘自《惡の本質心理學》作者：小鹽真司 譯者：羅淑慧)