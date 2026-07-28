演講開場白怎麼說？專家教7種開場技巧 3秒抓住聽眾目光、告別冷場

「大家好，我是住在□□的○○○。今天天氣非常好，各位吃過飯了嗎？來的路上一切都還好吧？我很緊張……」這是演講時經常出現的典型開場白。

不少人都不清楚演講或上台發表時，自己的開場白有多重要。這是因為，很多人都以為開場白不是自我介紹的環節，就是緩和現場氣氛的時間。但若是想成功完成一場吸引聽眾的演講，必須非常重視開場白，也就是開口的第一個句子。

開場白的最重要目的，其實是讓聽眾的注意力集中在自己身上。而所謂讓觀眾集中注意力，就是必須讓聽眾更想聽發表人說的話。發表人開口說話的那一刻，就是聽眾注意力最集中的時刻，是大家好奇心最大的剎那，這時，聽眾會想：「好想知道這個人究竟會說什麼。」

本文摘自《改變命運的說話課》

首先要明白的是，除非你是很有名的人，不然「大家好，我是□□機構的○○○」之類的自我介紹，其實大家沒什麼興趣知道。並且在大多數情況下，主持人都會介紹演講人再讓其上台，所以其實沒必要再介紹一次。

當然，我們也可以說些開場白來破冰，讓氣氛變得比較熱絡親近。

「今天天氣很好吧？大家吃過飯了嗎？今天有出門走走嗎？」之類的開場方式能讓人感到親近，但這些開場白本身卻無法創造令人印象深刻的第一印象。既然聽眾都抽出寶貴時間到場，我們不能給他們留下拿平凡的招呼語或日常閒聊拖時間的印象。

那正式發表前究竟該用什麼樣的開場白呢？令人印象深刻的開場白大致可以分為七種：

一、 引用句

「蘇格拉底曾說：『認識你自己』。但以前的我真的很不了解自己。」

「『失敗為成功之母』，這是愛迪生的名言。我則透過一百次的失敗，取得這麼一次的成功。」

採引用句開場，可以在短時間內吸引聽眾的注意力。尤其舉的又是聽眾熟悉的知名人士說過的話或經典名言，發表人與聽眾間就有了共同的理解基礎。若能選擇與發表主題相關的引用句，則更能提升聽眾對發表內容的理解程度。

二、 簡單的故事

「我小時候完全不敢在大家面前說話，老是躲在媽媽裙子後面。小時候自己也很討厭自己東畏縮的個性，但長大後卻發現實自己這樣的性格其實也帶來很多好處。」

簡單的故事不僅有助於理解發表內容，也能吸引聽眾注意力。這邊若能提出自己的特別故事，更能引發聽眾共鳴，感覺發表人和自己很像。當聽眾在演講者身上找出共同點，且產生共鳴，發表的內容也能跟著留下正面印象。

因此舉簡單故事開場時，除了考量發表主題外，最好能連聽眾的年齡層與感興趣之事物一併考慮進去。聽眾是十幾歲的青少年，他們會煩惱大學入學考試、未來工作出路。若是二十幾歲的年輕人，會煩惱戀愛或就業。三十幾歲的人則有結婚、育兒、職場、升遷等煩惱。演講前先考慮聽眾年齡層與感興趣事物，找好適當的例子吧！

三、 提問

「在場的人之中，有沒有人早上做了運動再過來這裡？」

以提問方式開場，能達到提升發表者與聽眾的互動效果。因為提問能使聽眾更注意發表者要說的內容，問題也會讓聽眾有機會思考發表內容，提供對話框架給發表者與聽眾，同時讓聽眾更能輕鬆理解發表內容。

提問不一定要有回答。開場時發問，是為了勾起聽眾的注意，因此還須小心，別讓問題帶給聽眾強迫的感覺。

四、 說出可能令人驚訝的資訊

「各位知道，在網路上直接購買國外產品的市場今年成長到5兆韓元嗎？」

開始發表時提出聽眾可能會驚訝的資訊，也是一種吸引聽眾注意的好方法。當提出統計數據或出乎意料的事實時，聽眾會更專心，也會更好奇後面要發表的故事。

當然，這個資訊必須與發表主題有密切關係。比如一場以健康為主題的發表中，詢問聽眾「各位知道韓國人有70％不會注意自己小便的顏色嗎？」，能讓聽眾更感興趣，更專注於自己的發表內容上。挑選資訊時，也請記得選擇觀眾容易理解的內容。

五、 適當的幽默

「獲得優異成績或領到各種獎項的畢業生們，恭喜各位。至於學期成績拿到C的同學，我要跟你們說，現在你們也有機會當總統了。」

這是前美國總統小布希（George Walker Bush），在自己的母校耶魯大學畢業典禮上，獲得榮譽博士學位時的致詞。當時有不少教授表示反對頒發榮譽博士學位給布希，他走上台時也有一些人發出噓聲。然而他主動提及自己當初大學成績不佳，用幽默一下化解了氣氛，並獲得了聽眾的熱烈迴響。

適當的玩笑能讓演說內容更有趣，提升演講者與聽眾的互動程度，還能舒緩聽眾緊張的心情，製造歡樂的氣氛。然而玩笑也有風險，演說者必須小心，別開玩笑戲弄或侮辱其他人。開小玩笑時，需考慮聽眾的文化背景及道德價值，別使用會令人感到不愉快或感覺被歧視的內容。

除此之外，若是演說者開玩笑的經驗不多，可能會說出與發表內容不符的玩笑，反而導致場面尷尬，甚至影響整體表現的專業度與流暢度。所以使用開玩笑方法前務必充分練習，必須事前模擬聽眾的反應。例如，當你想以玩笑方式開場，可以先說給家人或同事聽，觀察他們的反應與回饋。若是家人或同事都覺得很好笑，感覺樂在其中，那就可以用在實際場合，但若反應不佳，即便是很用心準備，最好還是果斷捨棄，好避免不必要的風險。

六、 聽眾感興趣之事物

「以前大家都希望知道長壽的祕訣，但現代人感興趣的是如何活得年輕。各位有沒有聽過最近幾年開始掀起熱潮的『低速老化』一詞呢？」

開場時如何聚焦於觀眾感興趣之事物是一大重點，這不僅是在和觀眾互動，也能有助觀眾將注意力放在演說內容上。因此演講者應先考量聽眾的性別、年齡、職業、狀況等，了解聽眾會對哪些故事感興趣，將預想的感興趣事物巧妙融合在演說主題中。

此外，如果我們將焦點聚焦於觀眾感興趣的事物上，則具有營造積極且具吸引力氛圍的效果。人類基本上都希望獲得認可，因此當演講者表現出他對聽眾感興趣，提及聽眾有興趣的事物，大家會變得更願意接受自己演說的內容。下次若是你有機會發表演說，記得先了解聽眾特性，這很重要。

七、 提及聽眾可能會面臨的狀況

開始發表演說時提及聽眾可能會面臨的狀況，也是一個能提升聽眾產生共鳴及互動程度的好方法。若你已經先了解今天到場的聽眾是誰，就能先預想出他們現在所處情況並提及。

比如我們可以說：「各位來賓，已經認真工作一個禮拜了對吧？如果大家很希望從緊張的日常生活中解放休息，就讓我們透過今天的演說，一起來學習如何在日常生活中好好休息吧！」

像這樣提及聽眾可能會有共鳴的狀況，聽眾就能直接將演說內容與自己的狀況連結，進而對演說內容更感興趣。

要是你得在經營小本生意的業主面前演說，可以藉由以下的開場方式拉近與聽眾的心理層面距離。

「各位來賓，新冠肺炎疫情期間，大家有多難熬啊！我父親也因為受影響，在最近關閉了經營三十多年的餐廳。」

演講者像這樣道出自己的經驗，讓聽眾能感覺演講者在同理他們的處境，在和他們產生共鳴，可讓演講者形成與聽眾間的正面關係。這樣的互動也讓聽眾情感上相信演講者，而更能專心聆聽演說。

以上探討了準備開場白的七種方式，讓你成功吸引聽眾注意力。關鍵在於了解聽眾感興趣的事物與處境，找出能吸引聽眾注意力、提升互動程度的方法。做到這一點，不僅能提升聽眾對演說內容的理解程度與興趣，也能提升演說內容傳遞訊息的能力。

（本文摘自《改變命運的說話課》作者： 李英宣 譯者：郭佳樺)