五大人格特質是什麼？心理學揭「暗黑人格」真正核心：不是邪惡，而是低親和性

利己，「惡」之本質

暗黑人格者的心理和情緒有著什麼樣的特徵呢？本章節將講解暗黑人格和其他心理特質之間的關聯，以及自我認知與行為背後的心理功能之間的關聯。

在名為心理學的學問中，光是人格領域就有各種豐富的研究歷史。就如同前面所說明的，暗黑人格所含蓋的各個人格特質都具有各自獨特的研究流派。在數量眾多的研究當中，最大宗的趨勢是五大人格特質（Big Five Personality Traits）的一系列研究。

第一章也曾提到，一九三六年，美國哈佛大學的人格心理學家奧爾波特和達特茅斯學院的歐伯特，做了一項從字典中擷取出人格用語的研究。據說他們所使用的是一九二五年出版的字典，裡面共收錄了四十萬個詞條。從字典中擷取單詞時，他們會先判斷該單詞是否能夠用來區分不同人的行動。

他們把擷取出的單詞分類成以下四種──

● 嚴格意義上的人格用語：無論在什麼時間或情境皆適用的心理特徵； ● 表現當下的行為或精神狀態的用語：如欣喜、慌張； ● 表達價值或評價的用語：如無足輕重、有價值； ● 其他的雜亂用語（表現外觀或能力的詞彙等）。

共有四千五百零四個單詞被歸納為嚴格意義上的人格用語，也就是說，能夠用來表現人格的最大單詞量超過了四千個。在這之後，心理學家們也試著彙整這些單詞。可是，這麼大量的單詞又該怎麼彙整呢？

本文摘自《惡の本質心理學》

最先採用的做法是人工作業。由於裡面包含了因為時代變遷而幾乎不再使用的單詞、艱澀難懂的單詞，以及只能在特定領域或情境才能使用的單詞，所以要先進行篩選。另外，清單裡還有意思相近或完全相反的單詞。若兩個單詞意思相近，那麼只要其中一個符合，另一個自然也能適用。

比如「活潑」和「活躍」，如果某人的心理特徵與其中一個單詞的意思符合，那當然也能適用另一個單詞。而與反義詞成對的單詞則是只要符合其中一個，就代表無法適用另一個。比如「活潑」和「文靜」就是成對的單詞。就像這樣，只要仔細整理一番，就能篩選出值得重新檢討的單詞。

另外，有些詞彙意思相近但並非完全相同，不過使用的情況往往相當類似。比如， 「活潑」和「朋友很多」就未必能同時用來描述某一個人，但個性活潑的人通常都會有很多朋友，因此可以從「活潑」和「朋友很多」的使用狀況上看到相似的特點。

為了彙整這些單詞，研究採用了統計的手法。這需要先將單詞清單整理出來，然後請更多人對自己與他人進行描述，最後才能進一步彙整出數據。透過這組數據的統計與分析，便能夠挖掘出單詞的一致性。

在奧爾波特等人之後，這方面的研究也還在持續進行，而電腦科技的發展更是成了一大推力。

大家知道嗎？「電腦」（Computer）一詞原本是受雇於企業、事務所或大學的員工職稱。十八世紀後半，許多女性從事數據計算工作時的職稱都是「computer」，即計算員。美國電影《關鍵少數》（Hidden Figures）描述的就是一九六○年代一群黑人女性在NASA擔任計算工作的感人故事。計算員這個職業曾經相當活躍，但到了二十世紀後半，便已經澈底被機器所取代。現在。人們所討論的話題是「逐漸被AI取代的職業」和「將在十年後消失的職業」，但其實，「電腦／計算員」也是在科技發展下消失的職業之一。

雖然早期的機械式電腦沒辦法一次處理過於大量的數據，但在科技發展之下，電腦的處理速度已經逐漸加快，記憶容量也越來越大。時至今日，不論是心理學研究領域的海量詞彙，還是實驗收集到的大量數據，全都可以利用複雜的統計方法在瞬間完成分析。

雖然早在一九六○年代就已經有這方面的研究，不過隨著電腦科技的發展，在一九八○至九○年代的期間陸續有研究指出，或許可將從字典裡擷取出的單詞大致歸納成五大類別，而這便是後來的五大人格特質。

五大人格特質

透過彙整歸納，人們找到了能夠用於區分每個人的詞彙，那便是涵蓋了人類各種個性的五大人格特質。五大人格特質的內容分別如下。

第一是「外向性」（Extraversion）。外向性與內向性的研究歷史相當悠久，早在二十世紀初就有文獻對此進行探討。精神分析家榮格就是因為把外向和內向定義為兩種基本性格而聞名。外向型的人傾向讓自己的精神能量流向外界，向他人展現價值；內向型的人則傾向於把自己的精神能量留在身邊，試圖在自己的內心展現價值。

二十世紀前半，人們創建了許多關於「向性檢查」的心理測驗，用來判斷一個人究竟是外向還是內向。近年來最為人所知的MBTI（Myers-Briggs Type Indicator，邁爾斯—布里格斯類型指標）也是把外向和內向分成了多種類型。

可是，在外向性跟內向性的軸線上，個人又是處在哪一端呢？後來，對此進行研究的特質論（Trait Theory）逐漸成為討論的主流。針對向性檢查進行統計分析後發現，過去被統稱為外向性的內容，其實包含了許多種不同的意義。

外向性的定義逐漸被釐清得更為純粹，原本涵蓋在其中的其他人格因素則開始變作獨立的部分。隨著類型論（Type Theory）到特質論的轉變以及研究的深入，外向性（內向性）的意義開始逐漸產生變化。外向性的核心特徵是「因得到外部的反饋而產生愉快情緒」，高外向性的人活力十足且個性活潑、有很多朋友、能夠與初次見面的人輕鬆交談、經常面帶笑容、具有領導能力，同時喜歡追求刺激。

第二種人格的特質是「神經質」（Neuroticism）或「情緒不穩定」（Emotional Instability），與之相反的特質則是「情緒穩定性」（Emotional Stability）。神經質的特徵為抑鬱、焦慮、易怒、易對他人抱持敵意等。高神經質的人抗壓性較低，容易對日常生活中的一些瑣碎小事反應過度。可是，擁有這種人格特質也未必全然都是壞事。比如，為隔天的考試備考時，高神經質的人比較容易感到焦慮。若能妥善消化焦慮的感受，重新檢視考試的範圍，或許會帶來好的結果。

第三是「經驗開放性」（Openness to Experience）。聽到「開放性」這個詞時，率先聯想到的或許是開放的人際關係。但這個人格特質指的其實是看待事物的方式，而並非單指人際關係的層面。所謂的開放性是指對全新經驗的開放態度，比如可以接受過去不曾吃過的食物、不曾有過的想法、不了解的知識、第一次看到的事物等，也就是對所有未曾體驗過的事物都抱持著開放的態度。高開放性的人非常樂於參觀美術館或博物館，並對各種不同領域的書籍和電影充滿興趣，對於不同文化或不同階級的人也感到十分好奇。

第四是「盡責性」（Conscientiousness），此類型的行為特徵為設定目標、有計畫地完成任務，以及做事有始有終。盡責性的核心特徵是「能夠有效控制或抑制自己的欲望或衝動」，也就是能做到自我管理或擁有自制力。在達成目標的過程中，總是會碰到許多其他想做的事、極具誘惑力的事、使人分散注意力的事。

只要手邊有一部智慧型手機，注意力就可能隨時被螢幕上彈出的通知分散。對於現代人而言，如何在這種情況下提高自己的專注力是一項非常重要的能力。高盡責性可說是現今社會中最理想的人格特質吧。

第五是「親和性」（Agreeableness）。如果用一個詞來表現這個人格特質，那麼「善良」便是最為貼切的形容。親和性的特徵是「將他人的利益與幸福置於自身的利益之上」，比如站在他人的立場判斷事物、傾聽他人的意見、信任他人，體諒他人的感受等。

高暗黑人格特徵=低親和性

高親和性可以帶來圓滑的人際關係，這在社會上是個非常重要的人格特質。但在另一方面，有時過度信任他人可能反遭欺騙、造成金錢方面的損失，或是在工作競爭上失利。即便是看似美好的人格特質，也未必能得到好的結果，還是得依時間或場合而定。

那麼，在這些人格特質中，哪些人格特質和暗黑人格有所關聯呢？查閱過去的研究後，可以發現暗黑人格與親和性之間呈現負關聯。也就是說，高暗黑人格的基本特徵就是低親和性。

低親和性的特徵就是對周遭的攻擊性較高、容易產生敵意、無法信任他人、凡事以自己的利益為優先、對他人缺乏體貼及同理心等。這些特徵呈現出了暗黑人格的部分特質，也就是說，可將暗黑人格視為構成人類整體人格的一項基本特徵。

（本文摘自《惡の本質心理學》作者：小鹽真司 譯者：羅淑慧)