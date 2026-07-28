職場成功人士與「暗黑人格」有關？心理學揭7種非典型力量 外科醫師、律師、高階主管上榜

活用「非典型力量」

英國的心理學家達頓表示，外科醫師、律師、企業高管等事業相當成功的人士當中，也有許多高度心理病態的人。不管是犯罪還是商業方面，不迴避風險以及不太受良心苛責的特徵都可能在某些狀況下產生有利的作用。

的確，冷漠是暗黑人格者的特徵之一。有時在職場上，能做到斬斷與他人的情感、控制自己的情緒等相當重要。

達頓列舉的案例之一是外科醫師。在面對絕對不容許絲毫失敗，作業必須細膩且慎重的手術時，任何人都會感到緊張。畢竟，只要稍微出點差錯，就可能害眼前的病患喪命。此外，腦海中或許也會閃過患者家屬哭著跪求手術成功的模樣。若想在這種高壓的狀態下提高專注力，使手術順利結束，那麼溫柔和同理心之類的特質反而會成為障礙。

本文摘自《惡の本質心理學》

另外，股票等投資大筆金額的工作也很容易使情緒受到巨大的影響。當市場上的股價暴漲暴跌時，只要操盤手能不受情緒影響、冷靜地做出決策，或許就能長期活躍於業界。

而在面對壓倒性的不利證據時，仍然能夠利用邏輯的漏洞澈底扭轉陪審團的心證，進而贏得勝訴的律師，也是能把完美控制個人情緒的特質發揮至最大限度的職業。日本國內沒有陪審團制度，因此法院裡不會上演國外劇集中所出現的情景，不過，控制個人情緒仍然是進行艱難談判工作所必須具備的資質。

除此以外，即便在戰地最前線陷入窮途末路的境況，依然能夠瞬間做出正確判斷、解救眾人性命的司令官也具有相同的特徵。這種司令官也是許多電影或劇集中所描繪的人物。

達頓表示，只要將下列七種要素加以調整後再進一步整合，就能巧妙運用心理病態的特徵，讓人邁向成功。

① 無情； ② 魅力； ③ 一些集中力； ④ 精神的強韌； ⑤ 無畏； ⑥ 正念； ⑦ 行動力。

其中，正念指的是專注於眼前的事物，對其他事物毫不關心的意思。

並不是所有特徵都達到相同程度就是最好的，而是應該根據目的，像調色一樣調整強弱及搭配，並在調整的過程中，找出什麼樣的組合與自己所處的環境最為適配。但是，單靠一己之力進行調整似乎也是件難事。既然如此，就試著先確實掌握自己的特質，再尋找能發揮所長的領域，或是解決自己能力範圍內的問題吧。

暗黑職場氛圍

有項研究針對黑暗三角人格的三種人格特質、與職場氛圍的認知關聯，以及職場認知所帶來的工作滿意度做了一番調查。

這項研究從「高評價」（聲望）、「競爭性」、「低自律性」三個面向來評估職場氛圍。首先，「高評價」是指所屬的職場受到高度好評、社會聲望較高。這個部分以「社會各界對我的組織的評價很高」等問題進行評估。

「競爭性」是指職場內部競爭相當激烈，以「我的公司內部競爭很激烈」之類的問題進行評估。然後，「低自律性」表示在職場中的活動受到限制，不管做什麼事情都必須獲得許可。評估標準包括午休或休假必須徵得許可的頻率，以及在職場中被他人命令的頻率等。

從黑暗三角人格和職場氛圍的認知關聯來看，馬基維利主義和心理病態的「高評價」全都是負關聯，「競爭性」則是正關聯。另外，自戀的「高評價」和「競爭性」全都是正關聯。總結來說，黑暗三角人格對職場氛圍的認知似乎比較偏向於競爭性。

馬基維利主義者

再更進一步詳細分析後發現，當高馬基維利主義者認為自己工作的職場受到社會的高度好評，同時限制較少且自律時，對工作的滿足感就會比較強烈，離職的意圖也會減少。另一方面，當高心理病態者認為自己在競爭激烈的職場工作時，工作滿意度就會降低，進而產生離職的意圖。

然而，高心理病態者往往傾向於高看自己所屬職場的競爭性，而這樣的認知似乎會導致工作滿意度下降。然後，分析結果也顯示，當高自戀者認為自己工作的職場受到社會的高度評價，地位和價值也相當崇高時，就會對工作感到滿意，自然也就不會產生離職的念頭。

從這項研究可以看到，暗黑人格會用不同的特定角度看待職場氛圍，而具有不同特徵的人物對於工作的滿意度和適應度，也會因為在不同的職場工作而有所改變。特別重要的因素便是社會對於該職場的評價高低、地位是否崇高，以及職場能夠自由活動的程度。

（本文摘自《惡の本質心理學》作者：小鹽真司 譯者：羅淑慧)