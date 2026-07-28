「爸媽為你犧牲，所以你要聽話？」商學院教授1句話點醒留學生：別背負他們的人生

二○二三年，在課堂上有一位學生特別引起了我的注意。他是來自中國的留學生，雖然從不缺席，但也總是坐在教室後面發呆，每當進入課堂討論時，總散發出一種迫於無奈、不得不參與的疏離感。就我看來，應該不完全是個性問題，一定還有其他因素。某天，那位學生上台發表結束後，成果完全出乎我的意料之外，他的發表內容準備得相當充分，而我也正好有機會與他單獨聊聊。

我問他：「畢業後你想在哪個領域工作？」，那個學生露出他獨有的呆滯表情回答：「我會回中國，父母親希望我可以回去，然後到爸爸牽線的公司上班。」

「你也希望這樣做嗎？」我下意識回問。

本文摘自《改變命運的說話課》

「其實我也想試著挑戰美國公司，但我爸媽應該不希望我這麼做。」他說的一副自己的命運早已被決定好的樣子，眼神裡感受不到任何的悸動或希望。那位同學說，媽媽為了自己放棄大好的前程，選擇結婚生子，養育孩子。因為爸媽已經為己犧牲了，所以他不能辜負爸媽的期待。

我最後回他：「那是你媽媽選擇的人生，你沒必要為此背負任何罪惡感或義務感。」

學生愣了一下，表情似乎有些嚇到。在離開辦公室前，他說會好好思考自己的未來。因為我也是位母親，所以才會這麼對他說。事後重新回想一下，我想，也許那位學生的父母一直拋給他的訊息和我所給的意見不一樣吧！好比說：「我們都為你犧牲了，所以你要聽我們的意見，這一切都是為了你好」之類的。聊過以後，我才恍然大悟，明白他為什麼一直以來在課堂上都是如此被動，眼神毫無光彩。想必是因為他很少談論自己的想法。

被他人的期待、認可或評價壓垮時，我們會自行做出其他選擇，甚至害怕說出自己的想法。

其實那位學生，也是我十多歲到二十多歲的倒影。從幼年時期到十幾歲的青少年時期，我一直都是很聽父母話的「乖孩子」。從未忤逆過父母的意見，在學校也算是模範生，功課也不錯，老師都很喜歡我。看著大我兩歲的搗蛋鬼哥哥被父母親罵，我就更循規蹈矩，心想：「我才不要跟他一樣」。因為我總是努力被他人稱讚，所以經常被拿來和哥哥做比較。

大學也和以前差不多，若是超過晚上十點還沒回家，爸爸就會開始找人；如果裙子長度在膝蓋以上，就會被爸媽檢查。媽媽買衣服給我時會說：「你不要穿那樣，要這樣穿才好看」我就會認為：「喔，原來是這樣」，然後穿上媽媽買給我的衣服出門。

我找不到屬於自己的色彩，一直過著沒色彩，也沒滋味的日子，直到在美國當交換生時聽見一句話，這才掀起我心底的一波漣漪。那句話便是：「無論如何，我們都愛你。」

當時，我和在美國教會中，負責幫助各國學生的吉姆與喬安夫婦交情很好。他們的年紀和我父母相仿，對我就像對親生女兒般，十分疼愛。某天我和他們聊天時，說了類似為了報答父母，我就得比別人更努力念書，更勤奮之類的話，而他們則回說：「無論你怎麼樣，我們就是愛你。」。我心想：「就算我表現不好也沒關係？即使我未來跟現在一樣，你們依然會愛我嗎？」在這之前，我以為自己必須符合父母親的期待。那是第一次有人告訴我即使不夠優秀、不夠完美也沒關係，直到現在過了二十多年，那個場景依然記憶猶新。

請記得，不完美也沒關係。恰恰是不完美的樣子，才更容易讓人產生共鳴與憐憫之心，進而想替你加油、想支持你。很多時候，人們在意的並不是一個人有多完美，而是他的真實與誠懇。光是現在自己所理解、所經歷的事物，其實就已經足以幫助他人，成為某個人此刻需要的力量。

其實，也不需要期待別人特意為你加油，最重要的是自己願意相信自己。若因為完美主義而過度在意他人的眼光，或因為擔心被評價而遲遲不敢站上台，那便從今天開始告訴自己：「我愛本來的那個自己，不完美也沒關係！」我非常喜歡的一位YouTube網紅「米蘭阿嬤」（밀라논나）曾在頻道影片中介紹過拉斐爾・梅里・德爾瓦爾樞機主教（Rafael Merry del Val）的＜謙遜禱文＞（Litany of Humility）。我每天早上也會看著這篇祈禱文，告訴自己：

請讓我為不再渴望受人敬重， 不再渴望受人愛戴， 不再渴望受人稱頌， 不再渴望比別人更受歡迎， 不再渴望被人敬重， 不再渴望被人慰勞， 不再渴望被認可。 不再害怕被人羞辱， 不再害怕被人鄙視， 不再害怕被人遺忘， 不再害怕被人嘲諷， 不再害怕被人懷疑。 請讓我解放，好讓我能成為所有人的所有。

（本文摘自《改變命運的說話課》作者： 李英宣 譯者：郭佳樺)