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容易自我懷疑、總覺得自己不夠好？ 心理學解析完美主義原因跟家庭教育有關

聯合新聞網／ 方言文化
示意圖／ingimage
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在課堂中我經常進行一對一指導，而幾乎每次都會談到的主題就是「過度緊張」。這個問題還是從人人羨慕的對象，也就是醫生、教師、組織領導人的口中說出來的。

若問他們是哪個部分最令自己感到困難，雖然回答有許多種，但我想總歸成一個答案：「都是來自於『完美主義』的壓力」。

本文摘自《改變命運的說話課》
本文摘自《改變命運的說話課》

完美主義者的心理特性，大致上有兩點：

一、我必須完美無缺。抱持這種想法者，首先就難以將自己知道的事表達出來。若有其他人對自己的意見提出異議，他們會認為自己遭受攻擊，並感到相當丟臉。當這類型的人上台發表時，甚至會害怕被觀眾問問題。

二、其實我還不夠好。有完美主義傾向者，內心深處其實藏著自己還不夠好的焦慮。然而，這類人往往極力掩飾，不願坦承內心對自身不足的自覺。

他們通常會持續不斷地學習，當其在研究某個領域時，一旦發現與之相關的其他領域，就會覺得如果不去學習那個領域，自己的學習就算是未完成狀態，反倒不相信自己已經掌握到的知識。

所謂的高學歷者或教授們，也不一定能避免這種情況，因為他們的生活長期戴著面具。我經常看到，他們因周遭人對自己抱著過高期待，反而更不敢將情緒表露，也找不到合適的方式來釋放與處理，常常只能默默承受，可謂是有苦說不出。而韓國精神科醫師文耀翰（문요한）在其著作《為什麼我對自己這麼隨便？》（나는 왜 나를 함부로 대할까，暫譯）中，介紹了英國社會心理學家湯瑪斯・庫蘭（Thomas Curran）和安德魯．希爾（Andrew P. Hill）的研究結果。

這兩位心理學家分析整理了一九八九年至二○一六年間，針對加拿大與英國共41,641名大學生所實施的完美主義研究。結果顯示，青年的完美主義傾向相較過去呈現急速增加的現象。我經常來往於美韓兩國，確實能感受到兩國的性格傾向迥異。在我看來，韓國學生的完美主義傾向似乎更加嚴重，而其中的原因究竟出在哪裡呢？

我認為原因出在家庭與教育環境。據說，我們與自己的對話，也就是「自我對話」1時所出現的內容，絕大部分極有可能是兒時從父母那裡聽來的話。

若是成長於犯一點小錯就會被指責，並給子女很大壓力，且不允許犯錯的父母膝下，一天到晚對自己說「這樣下去你沒辦法考第一名，看看鄰居的誰誰誰」、「我們都是為你好才犧牲這麼多，這樣投資你，怎麼就只有這點能耐？」，即使未來長大成人，也會一直認為自己不夠好，成日戰戰兢兢，擔心又被人指責。

（本文摘自《改變命運的說話課》作者： 李英宣 譯者：郭佳樺)

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