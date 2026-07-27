避免投資人及往來對象誤解 聯友金屬澄清與京沅鎢業無關

聯友金屬-創（7610）股價從歷史新高的2,730元反轉下跌以來， 27日重挫至跌停1,495元，短線跌幅逾45%，由於屏東枋寮傳出一名從事鎢、鈷等金屬買賣負責人遭殺害的刑事案件，引來部分投資人及往來對象詢問，為避免外界誤解，聯友金屬發出公告澄清，「媒體報導所涉公司及相關人員，均與本公司無任何關聯」。

針對近日媒體報導有關「屏東枋寮一名從事鎢、鈷等金屬買賣負責人遭殺害」之刑事案件，聯友金屬發出公告澄清，強調媒體報導所涉公司及相關人員，均與本公司無任何關聯。

聯友金屬表示，公司與媒體報導所涉公司之產品性質及營業項目不同，雙方並無任何業務 往來或合作關係；本案對公司之營運、生產、財務及業務均無任何影響，目前各項營運一切正常。

聯友金屬指出，因近期接獲部分投資人及往來對象詢問，為避免外界誤解，特此澄清說明。

聯友金屬股價在7月9日寫2,730元歷史高價，但隨後反轉下跌，因短線跌幅過大，遭主管機關列入處置股；27日早盤跳空以跌停1,495元開出，股價跌停深鎖。

京沅鎢業資源公司負責人黃姓男子24日被發現陳屍屏東縣住處，全身遭綑綁倒在血泊中，頭部有疑遭棍棒襲擊的外傷，檢警朝他殺偵辦。

根據京沅鎢業資源公司網站，公司在2014年6月成立，專注於鎢與鈷金屬之冶煉、製造及銷售，將回收之含鎢廢料、二次鎢粉、二次合金、鎢酸鈉及鎢酸鈣等原料，還原加工為仲鎢酸銨、氧化鎢及碳酸鈷或(硫酸鈷)。產品包括APT、BTO、YTO、碳酸鈷，廣泛出口至歐美、日本、韓國及東南亞等地，亦取得國際大廠的認同及合作協議。