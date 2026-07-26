理財人格大調查！資產守護者居冠、「享樂旅團長」展現生活理財新趨勢

永豐金證券攜手永豐銀行在台北信義區，打造金融沉浸實體體驗「微醺豐潮Bar」，結合街頭理財教育與數位投資互動場景，吸引民眾體驗二大金融特色「親子理財工具」與「一站式永豐生活」。

理財測驗並發現，儘管今年台股熱度不減，「資產守護者」仍以三成占比成為最大族群，反映不少民眾已將投資視為購屋、子女教育及家庭資產累積的重要工具。

這次測驗發現，投資人行為出現分化，除了重視長期累積的「資產守護者」，有26%反是偏好即時體驗的「享樂旅團長」，追求聰明消費、體驗生活，反映新世代由「投資理財」走向「生活理財」的趨勢。

另外，也觀察到民眾投資行為正在「專業化」。一是重視效率與自我成長的「時機鍛造師」，二是講求收支平衡與穩定現金流的「策略精算師」。反映投資人已從過去單純追逐報酬，進一步轉向兼顧策略效率與風險控管的理財思維。建議定期定額豐存股平台，提供逾300檔台股、ETF以及200檔美股，最低新台幣100元起存；並善用大戶投APP的即時市場資訊、AI評析與7項台股智慧下單，系統自動執行交易，降低盯盤壓力與維持投資紀律。

為鼓勵民眾踏出理財第一步，永豐「DAWHO×大戶投」提供兩大金融特色服務：第一、親子理財工具完整：針對不知道怎麼引導子女、親友或伴侶認識「存股」的投資人，永豐金證券獨家提供「股票禮品卡」工具，能轉送親友股票投資金。

第二、提供一站式「永豐」生活：打造自建台美股下單平台「大戶投APP」、一鍵開啟定期定額存台美股人生的「豐存股」平台，與永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶（下稱DAWHO），串聯現金流、投資、存股與消費場景，存款放DAWHO，投資用大戶投APP。

即日起至12月31日止，凡完成三項指定任務，一次輕鬆開啟股票與數位帳戶，成為DAWHO x大戶投新用戶，最高享價值3,400元以上見面禮，包含永豐金證券新戶享價值1,188元限量好禮。另外，三天「微醺豐潮Bar」快閃活動發送的股票禮品卡，只要7月31日前完成開戶並為新戶，即可等值兌換禮品卡面額，扣抵「豐存股」平台台股與ETF圈存款等。