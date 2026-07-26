如何掌握面試技巧？5種容易讓人覺得沒自信的NG說法 開口前一定要避免

由於經常協助學生準備就業面試，從中後發現，無論學生國籍為何，都有一些經常使用的說法。那些說法在日常生活中相當常見，沒仔細聽其實不會覺得有問題。然而，在面試或上台發表時，卻容易讓人覺得看起來非常沒自信。

面試是一個告訴大家自己就是公司需要的人，我可以做到公司需要我扮演之角色的環節。然而，若在這時說話吞吞吐吐或沒自信，便會對整體形象造成扣分，難以帶來好結果。那麼，有哪些說法是我們平常習慣用，但面試或上台發表場合必須避免的呢？主要有以下五種：

一、我會盡力

• 修正前

「我會以實習經驗為基礎，盡力在公司做出好成績。」 「您所詢問的內容我會再重新評估，並會盡力在短時間內回覆。」

表示自己會為了目標付諸努力，這有什麼問題嗎？「會盡力」是基於想讓人覺得謙虛的說法，但在面試或上台發表時經常使用這類說法，聽起來讓人覺得好像在替自己留後路。因為盡力並不是確定的答案，是自信不足的說法，說服力自然就會大大降低。那該怎麼辦呢？我們應該減少會盡力的說法，改成更明確的說法。

• 修正後

「我會盡可能地運用實習經驗，必定在公司做出一番好成績。」 「您詢問的內容我會重新評估過，並會在明天上午前回覆您。」

二、我個人認為、在我看來似乎是、我想是

• 修正前

「只要您願意給我這次機會，我想這將會是對公司很好的資源。」 「我個人認為，現在似乎是要將全部的心力放在○○上才對。」

問題在哪裡呢？既然說話的人是你，內容自然就是自己的想法。而「我個人認為」的說法語意重複且沒必要，同時聽起來也是一種不確定、沒自信的說法。同樣地，「在我看來」、「我想是」等用法也是如此。不是確信自己意見正確，而是退一步說話的印象。此外，「似乎是」的說法，同樣看起來沒自信。那麼，我們該如何表達才好？

• 修正後

「只要您願意給我這次機會，我敢說這將會是對公司很好的資源。」 「根據我找到的資料／研究結果，現在應該將心力放在○○上。」

修正後，有感覺到信心程度的差異了嗎？

三、就、有點、只是

• 修正前

「大學時期我有稍微參加過系上的活動。那個活動就是幫助中小企業的那種活動。我短暫參與大概三個月，那時我只是個實習生，所以沒有太大幫助，但若我成為正式員工，我想更確實地為公司盡心力。」

本文摘自《改變命運的說話課》 「稍微」、「就是」、「短暫」、「只是」這些用語，多半出於謙虛，想表達成果並沒有多了不起，也避免讓人覺得在誇大。然而，一旦頻繁使用這類字眼，反而會削弱內容的分量，讓聽者下意識降低對資訊的重視程度，甚至不再把演講者所說的內容當成關鍵訊息來看待。

在重要的面試或發表必須盡可能凸顯自己的成果或經驗的場合時，面試者絕不能自貶成果。光把這些單字刪掉，看起來就會乾淨俐落許多，也會看起來更有自信。此外，談自身經驗時，最好還能將那次經驗帶來什麼樣的成果，藉由經驗感受到什麼，透過那次經驗，未來能（在公司）扮演什麼角色等內容包含進去，必須說得具體一點。

• 修正後

「大三時，我曾參與系上一個幫助非首都圈之中小企業的活動三個月。那時，我是一名實習生，負責在網路社群宣傳校內舉行的產品博覽會。當時，苦思該如何激起大家對中小企業產品及活動興趣的我，選擇了十項能顯現出中小企業主體性及風格的有趣產品，並製作了十種海報。除了放入巧思來介紹產品外，還加了想看產品，就請到訪博覽會現場的字句，最後一篇篇的上傳到網路社群。 那次的海報在社群網路上被分享四十幾次，也傳播到更遠的地方。後來博覽會訪問人次高達7,800人，比預計的4,000名還多上許多，我也成功地完成活動。我領悟到新鮮的點子和巧思能在網路社群領域獲得好反應，同時也知道了決定活動是否成功的網路社群宣傳具有多大威力。我希望能憑藉這種新鮮好點子帶動活動成功的經驗，為公司的宣傳盡一份心力。」

四、100%、大家都知道、說真的、好的、重要的

• 修正前

「大家都知道，新冠肺炎疫情100％是造成近年經濟蕭條的原因。」 「那次專案的經驗說真的，對我來說真的有很重要的意義。」

這次的例子與前面相反，過於自信的話語也是需要避免的說法之一，而這也是許多學生經常使用的說法。為何我們會用這類說法？這都是因為希望獲得對方共鳴，或想強調自己的經驗。

但是聽眾的經驗與知識水準各不相同，因此對內容的理解與認同程度，往往也會與說話者有所落差，這一點務必要特別留意。當說出「大家都知道」或「100％」這類過於絕對的表述時，反而容易讓聽眾在心中產生反駁，例如「我不這麼認為」或「其實還有其他可能性」，進而降低說服效果，進而削弱原本想傳達的說服效果，甚至讓對話變得對立。

同樣地，「說真的」、「很好」、「具有重大意義」等說法帶有強烈主觀色彩，不僅難以引起共鳴，也可能讓人感覺到誇大其詞，影響整體可信度。因此，更理想的做法是，將這些過於極端或主觀的表述，轉換為具體的數據、事例或可驗證的資訊，讓內容更客觀、有根據，也更具說服力。

• 修正後

「依據○○最近的報告指出，新冠肺炎對目前國家整體經濟蕭條造成○○％的影響。」 「經過那次專案活動後，我才知道內部資源分配的重要性及人力資源網路的力量有多大。」

盡可能地少用偏主觀的說法，以客觀數值或經驗為主去表達，至於判斷則應盡量交給對方。

五、說實在的、其實

• 修正前

「老實說，我的想法和團隊的想法不一樣。」 「其實那個專案對我沒有太大的影響。」

有些人會為了能夠與對方產生共鳴或是提升親密度，刻意強調自己現在所說的都是老實話。在日常生活中，隨意地說出這種話自然是不會產生太多的問題。然而，若是在重要的面試或專業場合發表報告時，這類說法不僅顯得沒必要，也會給人內容不精簡的感覺。

• 修正後

「我的想法和團隊的想法不一樣。」 「那個專案對我沒有太大的影響。」

目前為止，我們看了五種重要場合最好不要使用的說法。我要再次強調，前述建議的內容並不是要你完全變成另一個人或戴上面具說話，也不需要表現得自己像是外向型的人或自信滿滿一樣。刻意擠出不是自己本來的樣子，言行舉止反而會充滿尷尬感，聽眾及面試官都能直接感覺到。

所以，我們只要盡可能帶起內在「寧靜的熱情」（calm passion），想像自己是以過去經驗及成果為基礎，展現出最佳的潛能就可以了。抱持著這種心態面對面試或上台發表，你的表情與語調中一定會自然散發自信及真心。

（本文摘自《改變命運的說話課》作者： 李英宣 譯者：郭佳樺)