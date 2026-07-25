多年來都開同台國產車！前銀行員揭19年觀察 真正有錢人「不做3件事」

不少人對富裕人士的印象，往往停留在名車、名錶、豪宅等奢華生活。不過，一名曾任職銀行19年的退休行員分享第一線觀察指出，真正累積大量財富的人，反而鮮少追求外在排場，也不輕易受市場熱潮影響，長期下來養成穩健的金錢觀，才是守住財富的重要原因。

根據《日刊SPA!》報導，這名退休銀行員表示，剛進入銀行工作時，原本認為資產雄厚的客戶應該都過著高調生活，但實際接觸後卻發現，擁有數億日圓金融資產的人，可能多年來都開著同一輛國產車；相反地，一些開著高級進口車到銀行的客戶，卻是前來詢問信用貸款。

他指出，真正有錢的人並非捨不得花錢，而是「不會把錢花在沒有價值的地方」。許多人為了面子而不斷追求更好的車、更昂貴的精品，希望獲得他人認同，卻也讓原本可以累積成資產的資金逐漸流失。反觀富裕人士，不會把生活建立在與他人的比較上，因此較不容易受到消費誘惑影響。

除了消費習慣外，他也觀察到，真正累積財富的人很少因「熱門商品」或理專推薦就立即投資。即使市場掀起AI概念股、熱門基金或高報酬商品熱潮，他們仍會自行研究、審慎評估，確認符合自身投資原則後才做決定，而不是因為「大家都在買」就跟進。

此外他也發現，富裕家庭並不避諱談論金錢，包含資產配置、遺囑安排及未來繼承規畫，都會提早與家人溝通，以降低日後爭產糾紛。至於借貸，他們也抱持理性態度，只會在有助於事業發展或資產增值時運用財務槓桿，不會為了面子或衝動消費而負債。

這名退休銀行員總結，真正決定一個人財富規模的，往往不是收入高低，而是能否長期維持正確的金錢觀，包括不為炫耀而消費、不盲目追逐流行、獨立思考投資決策，以及與家人建立良好的財務溝通。比起羨慕別人的資產規模，更值得學習的，其實是他們面對金錢的態度與紀律。