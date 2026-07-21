退休後買債券最安全？高級財務顧問：股票配置低於35%反而提早把錢花光

資產配置與通用提領率的歷史視角

圖8.1中， SAFEMAX 在美國大型公司股票配置35％到75％之間的「平台區」。我第一次看到時，就覺得這個特徵非常有趣。對於股票債券兩資產投資組合而言，這是安全提領率的「甜蜜點」。在平台左側，也就是股票配置低於35％時，SAFEMAX 下降，推測是因為債券的報酬不足以支撐提領率。

在平台右側，也就是股票配置非常高時，一場嚴重的熊市可能摧毀投資組合，同樣會壓低提領率。然而，在中間這條「中庸之道」的配置區間內，投資組合在所有情況下都能安全運作。

圖8.2A 顯示的是投資組合包含七種資產類別（而非兩種）時的結果，代表我最新的研究成果。除了美國大型公司股票與中期美國政府債券之外，新增的五種資產類別包括：美國國庫券、美國小型公司股票、美國中型股、美國微型股，以及國際股票。

我假設投資組合中的股票配置總比例，平均分配在上述五種股票資產類別（稍後我們會重新檢視這個假設）。國庫券在整個期間維持固定5％配置。

圖8.1與圖8.2A最明顯的差異，是SAFEMAX 的最高值從約4.2％大幅提高到4.7％。（表示我們現在有「4.7％法則」了？當然不是！）在這方面，新增的五種資產類別確實明顯提升了提領率。

本文摘自《4%法則》

很明顯，新增的資產類別並沒有改變圖8.2A左側曲線 相對於圖8.1 的形狀。在較低的股票配置（較高的債券配置）時，SAFEMAX 仍然會快速下降。然而，在圖8.2A的右側有顯著改善：七種資產投資組合在股票配置極高的狀況下，所承受的損失要小得多。

這是因為，那五種股票資產類別有著良好的互動關係。換句話說，它們在績效高峰與低谷出現時間上的「相關性」其實很有限。所以，如果投資人偏好較高的股票配置，現在可以比過去更少顧慮地採取這種策略。分散投資再次展現出實力。

圖8.2B是圖8.2A 中「頂峰」區域的放大圖。它指出通用 SAFEMAX 的絕對高峰出現在整體股票配置約57％到62％之間。這表示，如果你打算在退休期間維持固定的資產配置，那 麼約60％配置於股票是理想的，同時將35％配置於債券，並 保留5％配置於貨幣市場基金（或其等價資產，例如國庫券）。

有趣的是，我早期研究中的兩資產投資組合，其通用SAFEMAX 的最高點出現在股票配置60％到64％之間。因此，加入四種新的股票資產類別後，達到最佳結果所需的股票比例反而降低了。較少的股票比例能形成波動較低的投資組合，同時又不會犧牲提領率。這又是分散投資的一次勝利！

最後還有一點值得注意：圖8.2B中所有提領率其實幾乎 相同，最大差異只有0.04％。因此，投資人選擇圖中任何一種股票配置都算合理。偏好較低波動投資組合的人，可能會傾向圖表左側的配置（約 57% 股票）；而希望在未來累積更多財富、較積極的投資人，則可能會偏好右側的配置（約 62% 股票）。

【補充】

相信大家都聽過傳統理財建議的「股票 60%、債券 40%」配置。但班根大師在這段研究中，賦予了這個比例更深層的科學實證。

大師發現，退休資產配置有一條神奇的「中庸之道」：

債券太多（股票 < 35%）： 資產缺乏成長動能，會被通膨和提領速度活活耗盡。

股票太多（股票 > 75%）： 萬一退休開局就遇到像 1929 年那種毀滅性熊市，本金會直接被市場摧毀。

而最完美的平衡點，就是整體股票配置約 60%！

更厲害的是，大師這次端出了理財界「白吃的午餐」：多重資產分散投資。當你把原本只買大型股的資金，分散到中型股、小型股、微型股和國際股市時，因為它們之間的績效高低具有互補性，奇妙的事情發生了：整個投資組合的波動度變低了，但安全提領率卻從 4.2% 逆勢拔高到了 4.7%！

（本文摘自《4%法則：讓錢活得比你久的提領金律》作者：威廉．班根 譯者：林子揚)