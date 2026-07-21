圖表看百年歷史數據！跌掉89%的大蕭條 對退休族「壽命」殺傷力輸給一場通膨

壽命、熊市與通膨對投資組合的影響

我非常依賴圖表來說明我的發現。你會看到本書充滿了各式各樣的圖表。我在1993年製作的第一張圖，新版本請參考1.1。

這張圖表呈現了數百位歷史退休者在初始提領率為6% 的假設下，其投資組合可維持多久（也就是它的「壽命」）。至於6%這個比率，只是我姑且選定的。我當時並不知道多少提領率才算合理。

我們觀察此圖之前，需要先做一些說明。

首先，本圖包含的資料，來自於在1926年1月1 日起、至2013 年1 月1 日止，每一季第一天退休的客戶，共計349人。

本書中的研究結果，基於截至2022年12 月31日的實際資 料。如果分析實際資料不到10年的退休投資組合，結果可能會不可靠，所以在此圖中，我排除了2013年1 月1 日之後退休的個案。

其次，我將每個投資組合的「壽命」上限設定為50 年。確實有少數長壽之人的退休時間會更長，而許多財務獨立、提早退休的FIRE（Financial Independence, Retire Eraly）族群（目 標在35歲或更早退休）也可能超過這個限制，但對絕大多數 退休者而言，50 年已相當足夠。

本文摘自《4%法則》 第三，對於在1974年1 月1 日或之後退休的人來說，並沒有完整的50年實際資料。對於缺漏的年度（自2023年1月1日起），我採用長期平均的投資報酬與通膨統計數據加以補足。

這樣的「資料缺口」並非重大問題，因為多數退休投資組合的壽命，主要取決於退休初期的前十年。這並不表示退休後20年的發展毫無影響，而是較早期的事件有更長的時間產生複利效果，因此影響被放大。

接下來，我們需要說明在製作這張圖表時所採用的一些假設：

1. 使用具稅務優惠的帳戶（例如IRA 或Roth IRA）。 2. 投資組合每年再平衡一次（回復至原始配置）。 3. 投資組合配置如下：股票55％、債券40％、現金5％。 4. 提領採用「生活成本調整」（cost of living adjustment，簡稱COLA）方案，運作方式如下：第一年的提領金額為 投資組合起始價值的6％；往後年度的提領金額，依前一年的通膨率調整，運作方式與社會安全福利相同。

既然前面的準備工作都完成了，讓我們仔細看看圖1.1。 你很快就會驚訝地發現，許多投資組合即使在看似偏高的6％ 提領率下，仍然至少維持了50年。超過三分之一的退休者屬於這一類。其中許多人的資金很可能維持得更久，但圖表把上限姑且封頂在50年。這些退休者可以用「6％法則」，甚至可能承受更高的提領率！

許多退休者很快就把錢用光

相對地，也很明顯可以看出，許多退休者在50 年內就把錢用完了，其中還有好幾位連20年都撐不到。這些「失敗的投資組合」似乎呈現群聚出現的現象。原因是什麼？

要回答這個問題，請看表1.1。其中列出自1926年以來，美國大型公司股票的主要熊市。熊市是股價在一段較長期間內出現大幅下跌的情況，常與經濟衰退相伴。此外，若要被視為名副其實的重大熊市，往往需要投資人形成負面心理，甚至會有一種「只要我活著就再也不買股票」的信念。

以這些標準來看，2020年初關於COVID的33％跌幅不算重大熊市，因為投資人沒有足夠的時間形成FOLM（Fear of Losing Money），即害怕虧損心理。事實上，這段下跌結束得太快，快到投資人幾乎連吞下輝瑞新冠口服藥Paxlovid的時間都不夠，就已經過去了。

退休族慘遇重大熊市

或許不令人意外，圖1.1中大多數投資組合壽命縮短的時期，都與表1.1所列的重大熊市相吻合。因此，我們可以合理地得出結論：在退休初期遭遇重大熊市，往往會大幅縮短投資 組合壽命。與此同時，退休初期若遇到重大牛市（例如1980年代）則可能帶來良性效果，延長投資組合壽命。

這裡還有更多值得學習之處。請注意，對應1947年10月 退休者提領年數的那根柱線明顯偏短（22 年），但這無關熊市。然而，從1946年7 月到1948 年6月的兩年間，通膨以高水準肆虐。這清楚顯示，通膨是影響退休投資組合能否持久的關鍵因素。

在表1.1中，跌幅最深的熊市發生於大蕭條期間，跌幅超過89％。然而，根據圖1.1，更嚴重縮短投資組合壽命的情況，卻發生在1973–1974年熊市發生的前幾年，而那次熊市的股價跌幅其實小得多（－49.8％）。為什麼大蕭條的熊市，對投資組合壽命的影響沒有更嚴重？

答案在於，大蕭條是一段兩位數通縮（消費者物價下跌）的時期，連帶使得提領金額連續幾年下降。1973–1974年的熊市則發生在高通膨（消費者物價上升）環境下，退休投資組合因此遭遇雙重打擊：投資組合價值下跌，同時提領金額又快速攀升。也有過一些其他時期，股票中度下跌卻伴隨一小段高通膨爆發，這樣就足以傷害退休投資組合。換句話說，在判定提 領計畫能否成功時，通膨的重要性必須與股票熊市並列考量。

【補充】

這段歷史實證，給了所有退休族與 FIRE 族一記棒喝。

在投資時，我們往往最恐懼股價的暴跌，甚至把「熊市」當成最大的敵人。但班根大師用數據證明：在大蕭條時期，因為伴隨著通貨緊縮，物價變便宜了，你每年需要提領的生活費也自動變少了，這反而幫投資組合保留了元氣。

相反地，1973 年的能源危機引發了惡性通貨膨脹。當時的退休族面臨了最慘烈的「雙重打擊」：一邊是股市資產縮水一半，另一邊卻因為物價飛漲，被迫要從縮水的本金裡提領「更多、更昂貴」的美元來過日子！這種兩頭燒的狀態，會像黑洞一樣瞬間把退休金吸乾。

決定你退休計畫成敗的關鍵，往往不是看你退休第一年賺了多少錢，而是看你退休初期的前十年，有沒有避開「高通膨」與「報酬率順序風險」的劇烈夾擊。

（本文摘自《4%法則：讓錢活得比你久的提領金律》作者：威廉．班根 譯者：林子揚)