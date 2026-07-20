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退休一味死守「4%法則」？大師警告：你可能讓自己吃虧了！

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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通用 SAFEMAX 的過度使用與盲點

每次有人說自己遵循「4％法則」（現在是「4.7％法則」）， 我都會理解為：他們在退休開始時採用了通用SAFEMAX，也 就是4.7％的提領率。然而，這未必是最佳做法！為了說明， 請看圖2.3。

這張圖顯示出349 位退休者的個人SAFEMAX（截至 2013 年1 月1日），假設投資組合壽命為30年，使用稅務優惠帳戶，並採用圖中所示的投資組合配置（此外還有一些其他假設）。隨著時間推移，個人SAFEMAX 在相當大的範圍 內波動，從1932年7月1日退休者的最高值16.2％（哇），到 1968 年10 月1 日退休者的最低值4.7％。349位退休者的平均 SAFEMAX 約為7.1％。

本文摘自《4%法則》
本文摘自《4%法則》

請注意，最低4.7％的SAFEMAX 只適用於349位退休者中 的一位，其他退休者的個人SAFEMAX 都更高。因此，如果某 位退休者隨意使用4.7％的SAFEMAX 作為提領計畫，他平均每年將少提取約35％資金，生活水準將大幅下降！4.7％法則確實有其適用性，但只有在適當情況下才應使用。

在圖2.3的右側，你可以看到SAFEMAX 自大約2009 年以來呈現下降趨勢。有人可能會認為這個下降趨勢其實早在1982年就開始了，至今已超過40年。這一下降趨勢，跟股市估值長期上升至歷史高點同時發生。

正如我們將看到的，這兩者有密切關聯，而非偶然發生。除了兩次大型熊市結束時出現的少數尖峰之外，SAFEMAX 在過去數十年裡一直低於其長期平均值7.1％。從退休收入的角度來看，過去幾十年並不是特別理想的退休時期。

圖2.4從另一個角度檢視「不足提領」的風險：退休期間累積的資產。這張圖顯示了所有退休者在30年後的投資組合餘額，假設其初始提領率與通用SAFEMAX的4.7％相同。對於 1968年10月1日退休者而言，「最終投資組合價值」當然為零。

全部退休者的平均投資組合餘額超過530,000美元，是起始資產的五倍以上。在規劃期結束時，相當多退休者的資產累積超過1,000,000美元。請記住，這些人的目標原本是在30 年結束時讓資產餘額為零！

對許多退休者而言，這個普遍被認為 「安全」的提領率其實過於保守。他們原本可以透過合理地提高提領額度，享受更富裕的退休生活。換句話說，他們預設採用通用SAFEMAX，結果卻讓自己吃了虧。

【補充】

大師這段話，點出了理財界最常被誤解的「不足提領」風險。

所謂的 4.7%（通用 SAFEMAX），是為了抵禦歷史上最極端的金融風暴而設計的「防彈背心」。但統計下來，歷史上高達 99% 的人，其實都活在比最糟狀況更溫和的時代裡。

如果你明明身處好時代，卻預設自己會遇到大災難，結果就是：原本設定 30 年後財富歸零、要盡情享受人生的你，最後戶頭竟然莫名其妙剩下了幾十萬、甚至上百萬美元！ 這意味著你在大好年華裡少出了好幾趟國、少吃了好多頓大餐，平白讓自己的生活受了委屈。

退休理財的聖杯，不是看誰省得多，而是如何在不耗盡資產的前提下，「搾取退休投資的每一分效益」。

（本文摘自《4%法則：讓錢活得比你久的提領金律》作者：威廉．班根 譯者：林子揚)

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