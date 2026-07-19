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Z世代沒錢就大聲說！從「安靜儲蓄」到「大聲預算」告別浮誇炫富

商業周刊／ 撰文者：陳育晟 編譯
Z世代示意圖。圖／AI生成
Z世代示意圖。圖／AI生成

摘要

面對通膨與市場動盪，2026年的Z世代掀起金錢觀革命。他們告別浮誇炫富，轉向「安靜儲蓄」與「大聲預算」，透過坦誠財務界線奪回主控權，在穩定與享樂間取得精準平衡。

從「炫富」轉向「安靜儲蓄」

最近「2026年是新的2016年」話題，在各大社群平台上爆紅，顯示人們懷念AI盛行前生活更簡單的時光，以及Z世代把財務穩定和安全感視為首要任務的金錢觀。這種觀念，又被稱為「安靜儲蓄」（Quiet Saving）。

安靜儲蓄不代表要走向極端、過度刻苦，或是每餐都只能吃最便宜的飯菜度日，而是要持續且有紀律的儲蓄、每月定期定額投資，並克制物慾。

新加坡Yahoo!財經分析，Z世代的財務觀念會變得保守，其實是物價不斷上漲，加上全球市場動盪、企業裁員潮等原因所造成，使得財務安全感成為年輕人最終的安全網，與其在社群媒體上炫富，不如看著投資穩健成長、建立持續被動收入，並創造「財務韌性」。

「大聲預算」讓拒絕消費變得不丟臉

這和另一股在Z世代間興起的社群趨勢「大聲預算」（Loud Budgeting），可說是一體兩面。

「大聲預算」重點是鼓勵人們公開討論自己能負擔或無法負擔的項目，進而把克制消費變得毫無羞恥感。美國銀行今年針對美國Z世代進行的理財習慣調查也指出，42％的年輕人正在實踐大聲預算，會主動告訴朋友能負擔哪些社交活動。

例如，28歲的英國非營利組織募款員索普（Lauren Thorpe）就把社交聚會精準控制在每月1～2次，當朋友提議要去酒吧時，她會提議改去散步，或是等聚會結束後再碰面，或是與家人、朋友聚餐時不喝紅酒，而是選擇喝水。

甚至是會重新評估重要支出。她最近就取消每8週一次、每次花費90英鎊（約合新台幣3800元）的上美髮院習慣，並反問自己，「我到底從中得到什麼？」

節儉過頭，也可能變成另一種風險

然而，不管是安靜儲蓄，還是大聲預算，在執行時仍要小心掉入陷阱。

首先是過度投資。在沒有預留緊急預備金、短期資金的情況下就把財富全用來投資，一旦生活出現變故，情況會變得很危險。

其次是通膨陷阱。倘若害怕市場波動而完全遠離投資，就會面臨另一種危險，即讓現金處於完全閒置狀態，讓通膨默默吃掉購買力，代表手上的現金會一年比一年更不值錢。

再者是極端節儉帶來的崩潰感。儘管大聲預算透過公開財務邊界、有效減少被動消費的社交壓力，能把金錢花在對自身有價值的地方，但20幾歲仍是人生中最精華的時期，若儲蓄過於激進，完全剝奪享樂權利，未來可能會後悔那些再也找不回來的核心記憶。

品牌想打動Z世代，不能只靠華麗行銷

面對 Z 世代這種精打細算、高度理性的消費心理，各大品牌若想讓他們心甘情願掏出腰包，勢必得調整策略。全球四大會計師事務所之一資誠（PwC）便發現Z世代認為買「平替品」代表很聰明，建議零售商，應推出更有設計感、質感的自有品牌。

對於金融業者而言，由於Z世代重視財務紀律，積極尋求提升財務素養的管道，若能提供理財諮詢與線上財務課程，將是在這群年輕人身上建立信任的機會。

資料來源：yahoo!finance、Reuters、Bank of America、GWI、PwC

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文從「安靜儲蓄」到「大聲預算」！Z世代沒錢就大聲說，克制物慾成新時尚

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Z世代 儲蓄 理財 消費

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