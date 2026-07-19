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月薪4萬、非科技業…她半年存21萬 網看對比哭了：我還負債50萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣科技業向來以高薪著稱，不過，非科技業上班族也可能靠穩定儲蓄快速累積資產。圖／AI生成
台灣科技業向來以高薪著稱，不過，非科技業上班族也可能靠穩定儲蓄快速累積資產。圖／AI生成

台灣科技業向來以高薪著稱，不過一名非科技業女上班族分享，自己研究所畢業後才踏入職場，月薪僅4萬出頭，工作約半年已累積21萬元資產，讓她好奇同齡人的存款狀況，貼文曝光後引發熱議。

該名女網友在Dcard發文表示，自己2000年出生，去（2025）年碩士班畢業後，於12月開始工作，目前職場年資約半年。她強調自己並未進入薪資較高、工時也相對較長的科技業，只是一名月薪4萬元出頭的普通上班族。

不過，原PO目前沒有負債，且與家人同住，不必負擔房租。除了固定存錢，她也會定期定額投資0050等ETF，並小額購入黃金。若只計算工作後累積的薪資與投資資產，不納入父母過去替她存下的錢及獎學金，目前約有21萬元。

原PO坦言，自己已有明確的儲蓄目標與財務規畫，但仍好奇以約25至26歲的同齡人而言，這樣的資產是否太少。她認為，有些人高中或大學畢業後便開始工作，比研究所畢業生多出數年的資產累積時間，存款可能也會更高。

文章曝光後，不少背負學貸的網友紛紛留言，「幫朋友回答，2000年出生，負債27萬元學貸」、「也是研究所畢業，去年底才開始工作，今年出國兩次，現在加上股票不到10萬元，還有大概50萬元學貸在等我」、「2003年出生，負債50萬元學貸」。

也有「存錢強者」現身分享成果，「去年畢業，也是年底開始工作，大概有80萬元，真的建議大學生或新鮮人早點培養投資觀念，時間就是最強大的複利」、「2001年出生，大學時期就開始打工買股票，工作兩年後準備回去念碩士班，目前有150萬元」、「我是2003年生的警察，持有約60萬元股票，加上各類存款接近70萬元，總資產約130萬元」。

事實上，勞動部公布的「113年15至29歲青年勞工就業狀況調查」顯示，25至29歲受僱員工每月經常性薪資平均數為3.9萬元，中位數則為3.4萬元。由此來看，原PO月薪4萬元出頭，略高於同齡受僱者平均，但每個人負擔的房租、學貸及生活開銷不同，家庭提供的資源也有差異，難以單憑存款金額判斷誰比較會存錢。

薪資 財務 學貸 父母 ETF

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