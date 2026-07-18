中聯毒油案害民！證交所不忍了 泰山等4大上市食品巨頭遭罰內幕曝光

金管會銀行局局長童政彰昨日召集全體國銀近百位獨董開會，聚焦獨董如何行使調查權來協助金融監理。據了解，這場會議共有八十九位獨董參與，在歷時兩個多小時的會議中，銀行局明確表達立場，未來至少有二種情境，希望獨董能協助監理機關進行調查，一是銀行營運有違法、違規之嫌；二是銀行雖未涉及違法違規，但經營決策引發疑慮。

2026-07-18 00:20