亂吃消炎藥退燒又發燒？醫曝自癒力秘密：血虛改掉這些飲食習慣就醫

損傷氣血最常見的行為──亂用藥

損傷氣血最常見的行為，就是亂用藥。

以下是診間常見的情境：有些人感冒發燒就自己在家服用新康泰克、普拿疼等感冒藥，再吃幾天阿莫西林、頭孢菌素、阿奇黴素等消炎藥，結果往往退燒又發燒，吃藥吃到自己毫無力氣，才強拖著兩條腿去看醫生。

看病時還發牢騷：以前吃幾次藥就能好，為什麼這次越吃越嚴重？

醫生幫病人做了血常規，一看檢驗報告，發現白血球和紅血球都遠低於正常值，於是責備病人胡亂吃藥。

最後，醫生沒有開藥，也沒幫病人打點滴，只告訴他回家好好休息、多喝水，兩天後病就會好。果不其然，病人沒吃藥，兩天後就痊癒了。

亂用藥最耗血傷氣。很多感冒藥裡面含有乙醯胺酚等退熱成分，若沒發燒，就不要再吃了，有些病人吃到低體溫、手腳冰涼，還拚命的吃。

（按：乙醯胺酚又稱撲熱息痛，是一種用於治療疼痛與發燒的藥物，能緩解輕度至中度的疼痛，常與多種感冒藥合併使用，也可與鴉片類藥物合用以緩解重度疼痛、腫瘤痛，或術後疼痛等。但過量服用，會導致肝損傷。乙醯胺酚也是全球常見的藥物中毒原因之一。）

感冒有90％都是病毒引起，而發燒則是身體啟動防禦機制的過程，清除或殺死體內的病毒，這就是自身的免疫力。

永遠不能小看身體的自癒能力，用藥治好感冒，身體特別虛；但靠自癒力撐過感冒，身體則如脫胎換骨般。

相關醫學資料也證明這兩種情況：長期用藥治療的人，血常規中的白血球和血紅素往往低於正常值；而靠自癒力康復的人，白血球和血紅素的指標都能維持正常的水準。

那麼，該如何補救血虛問題？

血虛了，一定是靠養，養分為食養和藥養。食養就是吃飯，食物是化生氣血的最基本材料，可以多吃像雞蛋、牛奶、肉等含高蛋白營養的食物。

人體需要消化吸收這些食物，而適當運動能促進消化和吸收，讓各個臟器的功能得以活躍。

有些人血虛便沒有力氣，更以沒有食慾為由整天臥床。然而，如果是這種情況，即使每天吃燕窩、人參等高檔的保健品和藥品，也無濟於事。

如果在醫院裡確診自己患有缺鐵性貧血，做飯時，就不要固執的用不沾鍋，要換回最原始的鐵鍋，這樣可以補充體內因缺鐵而引起的缺血。 （本文摘自大是文化出版《女人的病，99%是「氣」造成的：女人都能學會的凍齡易瘦法：簡養。那些困擾妳一生的氣血問題，30年臨床中醫教妳這樣調。》，作者：李軍紅）

當因血虛而出現一系列的神經系統症狀，比如失眠、頭暈、健忘、煩躁等，可以服用善存等維生素錠；如果覺得這類藥物昂貴，則可選擇更便宜的維生素

B12、維生素B1、複合維生素B等，一樣有效果。

或多吃水果和蔬菜，輪換著吃，柳丁富含維生素C，奇異果含有多種維生素，而胡蘿蔔、番茄都含有最天然的維生素和身體所需的礦物質。戒掉泡麵、零食、外賣、碳酸飲料等不健康的食品，只要改變飲食習慣，90％的血虛問題都能迎刃而解。

假設因生活或工作型態長期外食，難以調整飲食習慣，也可透過藥補治療，像八珍丸、阿膠補血顆粒、十全大補丸、當歸補血片、養血飲等都是很好的補血藥。