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女兒先墊84萬幫爸爸辦後事 分遺產前能先拿回嗎？法院這樣判

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
長輩過世後，子女經常因為財產分配問題撕破臉。圖／聯合報系資料照片
長輩過世後，子女經常因為財產分配問題撕破臉。圖／聯合報系資料照片

父親過世後，兄弟姊妹忙著辦後事，喪葬費、信用卡欠款、生前債務一筆筆付出去，但等到遺產要分配時，當初墊錢的人能拿得回來嗎？新北地方法院近日審理一起遺產分割案，一名女兒在父親過世後，先支付喪葬費及代償生前債務共84萬餘元，法院認定，這些屬於處理遺產的必要支出，應先從遺產中全額返還給女兒，剩餘財產再由繼承人依法分配。

判決指出，父親於2024年9月過世後，留下存款等遺產，由子女共同繼承。不過，家人始終談不攏如何分配遺產，其中一名女兒因此向法院提起分割遺產訴訟。

女兒主張，父親過世後，引魂、火化、納骨等喪葬費，以及部分信用卡費、生前欠款，都是自己或友人先代墊。之後她已將友人墊付的款項全數清償，並取得債權，因此合計支出84萬8423元，希望法院在分割遺產前，先將這筆錢返還給她。

不過，另一名兄弟姊妹並不同意，認為代墊款項的友人與父親交情很好，當初只是出於情義幫忙，並不是借款，也沒有債權可言，因此不應由遺產支付。

法院審理後指出，喪葬費雖未在《民法》中明文列為遺產管理費用，但屬於完成被繼承人後事不可或缺的必要支出，實務上一向認為應由遺產負擔。如果其中一名繼承人先替其他繼承人墊付這些費用，自然可以向遺產請求返還。

法官也發現，女兒提出喪葬公司收據、殯葬規費收據、信用卡繳費證明及債權讓與文件等資料，足以證明款項確實由她負擔；至於友人，也沒有任何證據顯示曾表示不用償還，因此認定女兒取得債權後，有權向遺產請求返還這84萬餘元，再由剩餘遺產依各繼承人的應繼分比例分配。

除了喪葬費外，另一名繼承人主張，二十多年前父親曾借50萬元給女兒，這筆錢至今沒有還，應列為遺產債權一起清算，甚至提出錄音內容作為證據。

但法院檢視錄音後認為，內容無法證明雙方確實有借貸合意，也沒有借據、匯款紀錄或其他金流證明可以佐證，僅憑片段對話，無法認定借貸關係存在，因此不採信這項主張。

法院表示，若繼承人主張被繼承人生前借錢給其他繼承人，仍須提出足以證明借貸成立及金錢交付的證據；若只是口頭說法或零碎錄音，通常不足以作為認定依據。

債務 遺產 民法

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